Жена Козловского шокировала поклонников, раскрыв имя их дочери

Тем не менее накануне пара наконец раскрыла тайну, чем слегка шокировала публику. Ольга Зуева опубликовала в соцсетях фотографию, на которой держит ребёнка, а в описании к публикации назвала имя дочери.

Её зовут Ода Валентина. Я распадаюсь на куски всякий раз, когда произношу её имя… Ода Валентина,

— написала Зуева.

Фанаты отреагировали на новость неоднозначно и сперва даже не поверили актрисе. Но всё же большинство поклонников положительно отнеслись к имени ребёнка, а некоторые даже увидели в нём скрытый смысл.

ОДА = Ольга, Данила, аmor/аmour,

— написал один из подписчиков.

Другие же пользователи связали имя ребёнка с отношениями звёздной пары, предположив, что дочь является одой любви актёров. Так или иначе поклонники пожелали Даниле Козловскому и его возлюбленной семейного счастья и гармонии.