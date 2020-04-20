Сергей Шнуров опубликовал фотографию с полуобнаженной женой

Российский музыкант Сергей Шнуров редко публикует в социальных сетях снимки с четвертой женой Ольгой Абрамовой. Как пишут средства массовой информации, девушка не хочет публичности, поэтому чаще всего остается в тени своего знаменитого мужа, пишет РИА ФАН.
Несмотря на это, Шнуров опубликовал фотографию с женой, поклонники восприняли снимок с восторгом. На фотографии полуобнаженная Ольга изображена в домашней обстановке.
По мнению поклонников, на фоне слухов об изменах Шнурова снимок доказывает, что в отношениях супругов все гладко, а известия о романах на стороне не имеют под собой никакой доказательной базы. При этом музыкант как-то признался, что изменял всем своим бывшим супругам, но Ольге до сих он верен.
Жена другая, я — другой,
— объяснил артист.