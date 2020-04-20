Сергей Шнуров опубликовал фотографию с полуобнаженной женой

По мнению поклонников, на фоне слухов об изменах Шнурова снимок доказывает, что в отношениях супругов все гладко, а известия о романах на стороне не имеют под собой никакой доказательной базы. При этом музыкант как-то признался, что изменял всем своим бывшим супругам, но Ольге до сих он верен.