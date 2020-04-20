Пн, 20.04.2020
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Сергей Шнуров опубликовал фотографию с полуобнаженной женой

Сейчас Шнуров женат на Ольге и очень хочет, чтобы она родила ребенка

ФОТО: Instagram

Российский музыкант Сергей Шнуров редко публикует в социальных сетях снимки с четвертой женой Ольгой Абрамовой. Как пишут средства массовой информации, девушка не хочет публичности, поэтому чаще всего остается в тени своего знаменитого мужа, пишет РИА ФАН.

Несмотря на это, Шнуров опубликовал фотографию с женой, поклонники восприняли снимок с восторгом. На фотографии полуобнаженная Ольга изображена в домашней обстановке.

ФОТО: Скриншот с Instagram

По мнению поклонников, на фоне слухов об изменах Шнурова снимок доказывает, что в отношениях супругов все гладко, а известия о романах на стороне не имеют под собой никакой доказательной базы. При этом музыкант как-то признался, что изменял всем своим бывшим супругам, но Ольге до сих он верен.  

Жена другая, я — другой,

— объяснил артист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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