Блогер поняла, как трудно постричь собаку, только когда увидела свой провальный результат

Блогер и модель Гермиона Оливия из Сиднея, Австралия, — хозяйка замечательного питомца по кличке Мэш, пишет Ladbible . Девушка берет его с собой в путешествия, катает на машине и периодически показывает у себя в Instagram, где у нее более 53 тысяч подписчиков. Но на последнем кадре пес предстал не в привычном «гламурном» образе.

Девушка рассказала, что питомец оброс, а салоны из-за карантина оказались закрыты, поэтому она решила постричь его сама. И если нужные инструменты у нее были, то соответствующие умения отсутствовали. Поэтому стрижка вышла не совсем удачной. Гермиона с юмором отнеслась к своему провалу и показала фото до и после, отметив, что теперь будет ждать помощи профессионалов. А пушистик пока походит в образе «грустной ламы».