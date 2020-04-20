Ученые раскрыли причины аллергии на кошек

По словам специалистов, под мышками у этих безобидных на вид животных расположены железы, выделяющие опасный яд. Если, например, лори грозит опасность, то он смазывает этим веществом зубы, и от укуса рана жертвы превращается в незаживающую. Если такой укус получит человек, то у него будет велик риск получить аллергический шок, пишет НСН.

Ученые по результатам исследования также установили, то в белке секрета подмышечных желез медленных лори есть практически идентичный аллергенным белкам кошек. Таким образом, был сделан вывод, что домашние кошки тоже способны выделять белки, вызывающие у людей аллергию. Делают они это для защиты от других животных или территории.