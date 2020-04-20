Пн, 20.04.2020
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ФОТО ⟩ Самый сексуальный фармацевт Таллинна примерила подушку вместо платья

Фармацевт Алена

ФОТО: Личный архив автора

Пожалуй, самый яркий аптекарь нашей столицы решила присоединиться к международному челленджу «подушка вместо платья». 

Фармацевт Алена ведет в Instagram блог, где делится советами, как сохранить красоту и здоровье. Самое интересное, что снимком в «платье-подушке» работник одной из таллиннских аптек поделилась не в публикациях, а у себя в сториз. 

Видимо, Алена решила, что не стоит слишком баловать своих подписчиков. Как и полагается, фото в сториз можно было посмотреть всего одни сутки, после чего оно бесследно исчезло.

Однако поклонники фармацевта не растерялись и сохранили «длинноногую красоту» себе на память.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Напомним, акция «подушка вместо платья» – очередной челлендж в социальных сетях, который не дает скучать на карантине. Модницы со всего мира примеряют необычные платья из подушек и публикуют фотографии в соцсетях.

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