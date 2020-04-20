ФОТО ⟩ Самый сексуальный фармацевт Таллинна примерила подушку вместо платья

Пожалуй, самый яркий аптекарь нашей столицы решила присоединиться к международному челленджу «подушка вместо платья».
Фармацевт Алена ведет в Instagram блог, где делится советами, как сохранить красоту и здоровье. Самое интересное, что снимком в «платье-подушке» работник одной из таллиннских аптек поделилась не в публикациях, а у себя в сториз.
Видимо, Алена решила, что не стоит слишком баловать своих подписчиков. Как и полагается, фото в сториз можно было посмотреть всего одни сутки, после чего оно бесследно исчезло.
Однако поклонники фармацевта не растерялись и сохранили «длинноногую красоту» себе на память.
Напомним, акция «подушка вместо платья» – очередной челлендж в социальных сетях, который не дает скучать на карантине. Модницы со всего мира примеряют необычные платья из подушек и публикуют фотографии в соцсетях.