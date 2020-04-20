Звезда Бродвея лишилась ноги из-за коронавируса

«Он был на разжижателях крови из-за проблем со свертываемостью, к сожалению, лекарства вызывали другие проблемы <…> Правую ногу ампутируют сегодня», — сообщила в Instagram жена актера Аманда Кутс.

Кордеро госпитализировали 31 марта в Лос-Анджелесе. Его положили в отделение интенсивной терапии и начали лечить от COVID-19, пишет CNN. В какой-то момент у него начались проблемы со свертываемостью крови в правой ноге. Назначенные медикаменты повлияли на давление и вызвали внутреннее кровотечение в кишечнике.

Перед операцией актер был без сознания и находился на аппарате ИВЛ. Ампутация прошла 18 апреля. Как рассказала Кутс, врачи провели операцию успешно.