«Молодой, талантливый, красивый»: умер заразившийся коронавирусом гитарист Буйнова

Музыкант группы «Чао» умер в среду, 15 апреля. Он скончался на 52-м году жизни спустя пять суток после подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У него остались жена и двое детей, передает Lenta .

«Не припомню, когда еще я так горько плакал как в детстве. (...) Мы все молились, надеялись на чудо. Земля тебе пухом, мы всегда, всегда будем помнить о тебе, светлый человек!» — написал Буйнов.