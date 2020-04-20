Жители Эстонии делали ставки на победителя «Евровидения». Что будет с их деньгами?

Как известно, музыкальный конкурс «Евровидение-2020» в Роттердаме отменен из-за пандемии коронавируса и в таком виде, в котором должен был быть в мае этого года, никогда больше не состоится, в следующем году он пройдет, но список артистов, скорее всего, существенно изменится. Что же стало со ставками букмекеров и их деньгами?
В Эстонии проголосовать за возможного победителя «Евровидения» и поставить на его победу какую-то сумму можно через систему OlyBet, мы обратились к директору по развитию бизнеса Владимиру Драчову и получили внятный ответ по этому поводу.
Ставки в Эстонии делали, но так как до конкурса «Евровидение» оставалось довольно много времени, то ставок было не много.
Как только объявили факт того, что событие отменено, мы сделали тоже самое, то есть ставки, сделанные в рамках события «Евровидение-2020», отменены и деньги уже некоторое время назад возвращены клиентам.