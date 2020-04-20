Астролог Глоба: в жизни трех знаков Зодиака с 19 апреля наступит «белая полоса»

В течение десяти дней они переживут самые радостные моменты в жизни, считает астролог.
Очень многие в это время неожиданно для себя обретут большую любовь: кто-то вспомнит старую, кто-то встретит новую. В одном Глоба уверена: звезды прольют свой свет на жизнь и судьбу каждого человека, однако самое большое счастье ждет представителей трех знаков Зодиака.
Первым в зодиакальном кругу счастливчиком станет Телец. Он наконец-то сможет передохнуть после полосы неприятностей. Глоба считает, что представителям знака пришло время сбросить с себя груз проблем. Новая жизнь, полная удачных возможностей, приятных новостей и семейных радостей уже стучится в дверь. Осталось распахнуть ее и вступить в период взаимности и любви, приятных впечатлений. Важно не только наслаждаться моментом, но и задуматься о будущем, начав строить прямо сейчас, пока все идет, как по маслу.
Полную свободу от обязательств и от всего, что не давало вам жить так, как хочется, почувствуют в этот период Львы. Жизнь способна стать сплошной радостью и только с перевесом в сторону успеха. Падений будет меньше, чем взлетов, удач больше, чем разочарований. Глоба уверена, что эта белая полоса удачи приведет к безграничному счастью. Один совет: не слушать никого, а рассчитывать только на свой интеллект и интуицию.