Астролог Глоба: в жизни трех знаков Зодиака с 19 апреля наступит «белая полоса»

Тамара Глоба заявила, что с 20 по 29 апреля звезды сулят жизненный рассвет трем знакам Зодиака, в период которого будут сбываться мечты, привычная рутина станет яркой и насыщенной, а перемены принесут в жизнь много идей для творчества. Преграды никуда не исчезнут, но преодолевать их станет легче легкого. Воспринимать происходящее, в том числе многочисленные ограничения, вы сможете с пользой для себя: в общении с близкими людьми, полезных и интересных делах, к примеру, в развитии семейного личного бизнеса, который принесет деньги и радость одновременно.

Очень многие в это время неожиданно для себя обретут большую любовь: кто-то вспомнит старую, кто-то встретит новую. В одном Глоба уверена: звезды прольют свой свет на жизнь и судьбу каждого человека, однако самое большое счастье ждет представителей трех знаков Зодиака.

Первым в зодиакальном кругу счастливчиком станет Телец. Он наконец-то сможет передохнуть после полосы неприятностей. Глоба считает, что представителям знака пришло время сбросить с себя груз проблем. Новая жизнь, полная удачных возможностей, приятных новостей и семейных радостей уже стучится в дверь. Осталось распахнуть ее и вступить в период взаимности и любви, приятных впечатлений. Важно не только наслаждаться моментом, но и задуматься о будущем, начав строить прямо сейчас, пока все идет, как по маслу.

Водолей, чья творческая энергия и общительность потерялись в суровых буднях, скоро получит шанс пополнить семейство или завести домашнего питомца, радующего его каждый день и согревающего вечерами. Астролог говорит, что представителей знака ждут большие и счастливые перемены в личной жизни: рядом появится по-настоящему близкий и дорогой человек. Главный совет Водолеям - не забывать о помощи другим людям, рассказывает чья творческая энергия и общительность потерялись в суровых буднях, скоро получит шанс пополнить семейство или завести домашнего питомца, радующего его каждый день и согревающего вечерами. Астролог говорит, что представителей знака ждут большие и счастливые перемены в личной жизни: рядом появится по-настоящему близкий и дорогой человек. Главный совет Водолеям - не забывать о помощи другим людям, рассказывает Topnews.