Фото из лаборатории вирусологии в Ухане шокировало весь мир

Фотографии, опубликованные британским таблоидом Daily Mail из твиттера китайской газеты, подняли новую волну подозрений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.

На снимках, сделанных в 2018 году китайскими журналистами из печально знаменитой лаборатории вирусологии в Ухане, где хранятся тысячи штаммов, запечатлен момент, на котором одна из лаборанток открывает морозильную камеру с пробирками.

Фотографии впервые были опубликованы в Сети еще в прошлом месяце, однако сейчас они удалены. Поводом к этому, по всей видимости, стал комментарии шокированных интернет-пользователей по поводу плохого состояния и негерметичности рефрижератора со штаммами вирусов.

«Да у меня холодильник на кухне лучше закрывается», «Посмотрите на уплотняющую резинку рефрижератора! Она же отваливается», — возмущались комментаторы.

После того как компрометирующие снимки попали в прессу, скандал вокруг лаборатории в Ухане разразился с новой силой. «Это редкий проблеск правды о китайской лаборатории, оказавшейся в центре растущего международного подозрения. И он отнюдь не развеивают опасения, что пандемия коронавируса была вызвана катастрофической утечкой, скрытой Пекином», — пишет Daily Mail.

Свои подозрения в отношении Китая ранее высказал и президент США Дональд Трамп, который потребовал выяснить, намеренно ли Пекин выпустил на свободу смертоносный вирус или это результат случайной халатности.

«Теперь вопрос в том, была ли ситуация с коронавирусом ошибкой, вышедшей из-под контроля, или это было сделано преднамеренно? Это большая разница», — заявил Трамп.

В американских СМИ, которые ссылаются на некие источники в разведслужбах, уже появилась информация о «нулевом пациенте» с COVID-19, заразившемся в лаборатории вирусологии в Ухане. Эти слухи уже поспешил опровергнуть руководитель китайской лаборатории, заверивший, что научное сообщество на сегодня неспособно создать вирус, похожий на COVID-19. Тем не менее известно, что сотрудники посольства США в КНР задолго до пандемии коронавируса указывали на то, что в лаборатории Уханя имеются проблемы с соблюдением техники безопасности. Дипломаты даже предлагали Пекину «сотрудничество и поддержку» со стороны Вашингтона.