Гороскоп на 20 апреля: Близнецов ждет спокойный день, а Стрельцов затянет рутина

Период убывающей Луны продолжается, лунный месяц подходит к своему завершению. Этот понедельник находится под эгидой вполне благоприятных 27-х лунных суток, символами которых являются Жезл, Корабль и Трезубец. Последнее, что в этот день следует делать, это избегать общения, жадничать и требовать чего-нибудь исключительно для себя. Важно быть альтруистичными и сострадательными.
Овен
Телец
Самое время организовать романтическое времяпровождение. Что приятного вы можете сделать для любимого человека?
Близнецы
День не подходит для каких-либо кардинальных перемен и выяснения отношений. Просто плывите по течению.
Звезды советуют в этот день заняться каким-нибудь творчеством – это успокоит нервы и сделает вас счастливее.
Лев
Звезды советуют заняться самообразованием. Книги, курсы, мастер-классы – есть масса способов познавать что-то новое.
Ваша принципиальность может спровоцировать обиды в семье. Разве так вы бы хотели провести этот выходной?
Весы
Подходящее время для вкусностей в рационе. Но поберегите желудок и не злоупотребляйте алкоголем.
Скорпион
Хороший день для обновления пространства вокруг себя, а также приведения в порядок собственных мыслей.
Стрелец
Как бы вам ни хотелось отдохнуть, но вас затянет рутина быта – вам все будет казаться важным и неотложным.
Козерог
Посвятите день семье. Если вы попытаетесь выслушать, что вам говорят, то узнаете о себе много нового и хорошего, пишет «Сегодня».
Водолей
Подходящее время для отвлечения от накопившихся проблем. Найдите себе занятие, которое успокаивает и радует.
Рыбы
Постарайтесь восстановить связи со старыми знакомыми, с которыми вы уже давно потеряли контакты.