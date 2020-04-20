Гороскоп на 20 апреля: Близнецов ждет спокойный день, а Стрельцов затянет рутина

Овен

Проявите свои лучшие качества, будьте яркой личностью и не пропустите шанс познакомиться с интересным человеком.

Телец

Самое время организовать романтическое времяпровождение. Что приятного вы можете сделать для любимого человека?

Близнецы

День не подходит для каких-либо кардинальных перемен и выяснения отношений. Просто плывите по течению.

Рак

Звезды советуют в этот день заняться каким-нибудь творчеством – это успокоит нервы и сделает вас счастливее.

Лев

Звезды советуют заняться самообразованием. Книги, курсы, мастер-классы – есть масса способов познавать что-то новое.

Дева

Ваша принципиальность может спровоцировать обиды в семье. Разве так вы бы хотели провести этот выходной?

Весы

Подходящее время для вкусностей в рационе. Но поберегите желудок и не злоупотребляйте алкоголем.

Скорпион

Хороший день для обновления пространства вокруг себя, а также приведения в порядок собственных мыслей.

Стрелец

Как бы вам ни хотелось отдохнуть, но вас затянет рутина быта – вам все будет казаться важным и неотложным.

Козерог

Посвятите день семье. Если вы попытаетесь выслушать, что вам говорят, то узнаете о себе много нового и хорошего, пишет «Сегодня».

Водолей

Подходящее время для отвлечения от накопившихся проблем. Найдите себе занятие, которое успокаивает и радует.

Рыбы