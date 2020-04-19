Тиньков опубликовал свое фото впервые после объявления о болезни

«Христос Воскресе! Всех с Праздником Пасхи!», — написал Тиньков.

В начале марте Тиньков сообщил, что борется с острой формой лейкемии и уже прошел несколько курсов химиотерапии. Он отметил, что заболевание у него диагностировали в октябре прошлого года, но он не хотел раскрывать его.

В последний раз фотографии с собой бизнесмен публиковал в январе и феврале.

Тиньков заявил о болезни через несколько дней после того, как стало известно о его тяжбе с Налоговой службой США (IRS), которая обвинила его в сокрытии активов. По информации американского Минюста, он скрыл сведения об активах на $1 млрд.

У бизнесмена было гражданство США с 1996 по 2013 год, однако спустя три дня после выхода TCS Group на IPO в Лондоне в 2013 году Тиньков отказался от него. Во время выхода из гражданства он, считают в Вашингтое, подал декларацию с заниженным доходом. Дело о его экстрадиции в США, где ему грозит до шести лет лишения свободы, должно быть рассмотрено в Лондоне 27 апреля.

В начале апреля Тиньков покинул пост главы совета директоров Тинькофф Банка. «Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом», — объяснил решение бизнсемен.