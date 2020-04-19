Вс, 19.04.2020
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Главный наряд весны: Бородина, Нюша, Валерия и даже Ургант в платьях из подушек

ФОТО: instagram.com/nyusha_nyusha/vovapcdonail/borodylia/

Чем заняться на карантине? Можно, конечно, сосредоточиться на саморазвитии, посмотреть онлайн-концерт, сделать генеральную уборку или прочитать книгу, до которой никак не доходили руки. А можно поучаствовать в челлендже, который буквально захватил Instagram, и создать для себя экстравагантный образ из подручных вещей - подушки и одеяла, пишет TVNET.

Нюша

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Фигуристка Елизавета Туктамышева

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Валерия

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Телеведущая Леся Никитюк

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Американская актриса Хэлли Берри

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Фигуристка Аделина Сотникова

Дана Соколова

Алиса Вокс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Настя Каменских

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Яна Кошкина

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ксения Бородина с дочерью

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ольга Орлова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Мария Погребняк

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Айза Анохина

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Глюкоза и Иван Ургант

Владимир Маркони

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Дмитрий Романов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Фигурист Алексей Ягудин

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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