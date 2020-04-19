Ангельская внешность Кристины Асмус, ее первая секс-сцена, брак с Харламовым и химия с Кридом

Отвечая на вопрос о необходимости откровенной сцены, Асмус объяснила, что герой Петрова получает доступ ко всем аспектам жизни другого человека. Там есть и секс. Было бы глупо его лишить этой возможности.

Все понимали, что это будет проект года. На эту роль ходили все топовые актрисы. Не буду называть имена. Все на эту роль пробовались. Вопрос не стоял - делать или не делать. Режиссер хотел сделать эту сцену честной,

- отмечает она.

Кристина вспомнила фразу, что сыграть секс в кино сложнее всего, ведь женщинам тяжело отключиться. Актриса подчеркивает, что это была ее первая постельная сцена и в этот момент она не была собой - она была Ниной.

Вас с Ваней (Иван Янковский) ругают не за то, что вы плохие актеры, а за то, что вы слишком хорошие актеры,

- сказали ей после съемок.

Многие убеждены, что секс был настоящим. Актриса даже высказалась по этому поводу в прямом эфире - что тогда актеры и рожают по-настоящему, и убивают по-настоящему.

"Наверное, от такого формата сцен в фильме "Текст" можно было отказаться... Это была наша импровизация. Все снималось одним кадром... Я понимала, что мне надо прыгать с места в карьер. Я понимала, что у меня есть шанс смелостью заработать в киноиндустрии авторитет", - подчеркивает Асмус.

Актриса призналась, что у нее теперь миллион проб. Где-то ее утверждают даже вообще без проб. "Текст" стал для нее своеобразным перерождением.

Она сейчас не жалеет ни о чем. Фильм "Текст" заработал 400 миллионов, после "Золотого орла" коллега сказал Кристине, что половина из заработанного - это ее заслуга. Вообще вопрос о гонораре она считает стереотипным и подчеркивает, что у актеров нет надбавки за откровенные сцены.

Красивая жизнь в Instagram и ее внутренний мир

Кристина Асмус не следит за жизнью блогеров. Она указала, что никто не живет так, как показано в Instagram. Актриса редко снимает у себя дома.

Instagram - это работа. Никто так не живет!

- восклицает она.

Асмус объяснила, что в ее соцсетях мало рекламы, ведь для нее главное - это подход к делу. Для нее фотосет - это целый процесс. Кристина считает, что она честный блогер и говорит правду. Она не рекламирует то, чем не пользуется. Она не отрицает, что, быть может, в будущем развяжет себе руки.

"Мне говорят, что ни у кого таких цен нет. Потому что я редко это делаю", - говорит актриса о стоимости своих рекламных постов.

Она никогда не будет рекламировать средства для лица, а также лекарства, алкоголь и сигареты.

Просто так или иначе - это пропаганда. Заработать тоже иногда хочется. Кушать тоже хочется. От мужа я полностью зависеть не хочу,

- заверят звезда.

Кристина призналась, что она очень закрытый человек, ей неловко с незнакомыми людьми, она редко ходит на тусовки. Ей не хочется, чтобы люди знали о ней больше, чем она считает нужным.

Она вспомнила, как дружила и работала с человеком шесть лет.

"Я наделила ее качествами, которыми она, наверное, не обладала. Я стала пускать ее в личное пространство. Она ограничивалась только работой. ... Друзей у меня очень мало. Работать и дружить - это очень сложно", - резюмировала звезда.

Конфликт произошел резко. Девушки поссорились.

"Может быть, я душила ее своей привязанностью к ней... Может быть, человеку не нужна была такая ответственность. Последний раз мне было так больно, как никогда... Я не могла работать, есть и спать... Для меня это была потеря", - вспоминает Асмус в разговоре с Лаурой Джугелией.

Кристина призналась, что вообще не умеет прощать. Она все держит в себе и выплескивает это в театре.