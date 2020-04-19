Ангельская внешность Кристины Асмус, ее первая секс-сцена, брак с Харламовым и химия с Кридом

14 апреля российской актрисе Кристине Асмус (Мясникова) исполнилось 32 года. Она прославилась после сыгранной в телесериале «Интерны» роли Вари, но громко о ней заговорили после роли Нины в картине «Текст». RUS.TVNET решил рассказать о жизни и карьере этой артистки.
Спортивное прошлое, семья и карьера
Мало кто знает, но Кристина кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике. Она посвятила спорту 10 лет.
В интервью порталу Peopletalk.ru Асмус отметила, что, возможно, ее спортивное прошлое оказало влияние на ее характер и закалку.
Она говорит, что буквально выгрызает свою профессию. Возможно, это некое желание доказать своей семье, что она чего-то стоит.
Кристина переживает по поводу того, что у нее не самые лучшие отношения с родными. Она полагает, что с этим что-то надо делать. Обычно тему семьи актриса не затрагивает, но в интервью с Peopletalk решилась на откровенность.
Мама Кристины - Рада Викторовна, отец - Игорь Львович, бывший инженер ракетного центра, а нынче - бизнесмен. Еще у нее есть три сестры.
Асмус хотела стать актрисой уже с детства. Ее вдохновила Наталья Орейро в сериале "Дикий ангел". Свою карьеру она начала со школьных спектаклей, а продолжила в ТЮЗе. Потом начала ходить на кастинги. Сначала, правда, ее брали только в массовку.
Радиоведущая Юлия Морозова в своей авторской программе подчеркнула, что при ангельской внешности у Кристины невероятно пробивной характер, а после "Текста" она хлебнула людской ненависти.
Асмус окончила Театральное училище имени Щепкина, а сейчас играет в Московском драматическом театре им. Ермоловой под руководством Олега Меньшикова.
В разговоре с журналисткой Лаурой Джугелией Кристина сказала, что так, как в нее верил Олег Меньшиков, в нее не верил никто.
К нему у звезды невероятно теплые и трогательные чувства.
Кроме роли в скандальном фильме "Текст", на счету актрисы работы в таких фильмах и сериалах, как "Елки", "Синдром дракона", "Zолушка", "Дублер", "Что творят мужчины", а также озвучивание персонажей мультфильмов.
Кристина Асмус часто признается, что она перфекционист - как в жизни, так и в работе. Из-за этого она безумно выгорает.
"Невозможно так ко всему относиться. Очень сильно устаешь", - призналась она в интервью Peopletalk.ru.
Ее желание быть идеальной не помешали ей сняться для таких изданий, как Hello и MAXIM. Она приняла участие в шоу "Ешь и худей!", "Жестокие игры", "Зарядка со звездам" и других.
В 2010 году Асмус была признана самой сексуальной женщиной России по версии журнала Maxim.
В 2013-м она снялась в клипе у Влада Соколовского.
Егор Крид предлагал ей сниматься в клипе Love Is еще за год до "Текста". Кристина сказала, что они сделали пиар-ход и разместили тизер. Именно это и сработало. Вообще актриса отметила, что между ней и певцом чувствовалась какая-то химия.
Это были одни из самых сложных съемок в моей жизни... Мы снимали в три смены... Было тяжело. Очень. Они замахнулись на такой объем,
- признается Асмус.
Именно там она познакомилась с Давой Манукяном, но тогда она не знала, что Ольга Бузова встречается с ним. После она написала телеведущей трогательное голосовое сообщение, где даже расплакалась и сказала, что Дава очень приятный и деликатный.
Он - суперчеловечище. Я за Олю очень рада,
- улыбаясь, отметила Кристина.
Личная жизнь и роль в "Тексте"
К скандалам Асмус было не привыкать, ведь до "Текста" много шума в СМИ наделал ее роман с Гариком Харламовым. В 2013 году пара поженилась, а 5 января 2014 года Кристина родила Гарику дочь Анастасию. Крестным девочки стал друг семьи, резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов.
Лауре Джугелии Кристина призналась, что в отношениях она суперкомфортный человек. В отличие от Гарика, у нее все должно быть расписано по минутам.
Асмус объяснила, что у нее огромное количество комплексов. Она парится из-за всего.
"Гарик в этом плане пох*ист. Он может за день принять решение ехать в другое место. С ним ничего нельзя планировать... У нас нормальные отношения. Мы восемь лет вместе. Мы разное проходили... В ссорах эмоциональнее Гарик. Его выводит мое спокойствие. Он раздражается и думает, что я взорвусь. Вообще с годами я стала спокойнее", - сказала актриса в последнем интервью.
Ей иногда хочется проснуться и полететь в Барселону, но Харламов не летает. Последние два года актриса летает вдвоем с дочерью. Злые языки считают, что у звездной пары проблемы. Но это совсем не так, просто у Гарика аэрофобия и он пользуется только поездами.
Он сам разрешает нам летать. Без него не летала лет шесть... Он снимает нам виллу на Мальдивах с огромным забором. Владельцы отеля - его друзья. Там не спрячешься,
- объясняет Кристина.
Что касается съемок в фильме "Текст", то она не считает эту работу невероятно сложной - у нее были роли и сложнее. Муж хорошо отреагировал на картину и сказал ей такие слова, которые она не ожидала услышать:
"Он посмотрел фильм и поздравил меня с крутой ролью. Он сказал, что мной гордится и это мощная актерская работа... Надо обладать такими яйцами, чтобы на это решиться...
Конечно, ему неприятно было то, как это раздули. Но на нашей личной жизни это никак не отразилось... Я благодарна Гарику за эту позицию. Гарик - умный человек, он умеет разделять работу и личную жизнь. Секс - это часть нашей жизни".
Отвечая на вопрос о необходимости откровенной сцены, Асмус объяснила, что герой Петрова получает доступ ко всем аспектам жизни другого человека. Там есть и секс. Было бы глупо его лишить этой возможности.
Все понимали, что это будет проект года. На эту роль ходили все топовые актрисы. Не буду называть имена. Все на эту роль пробовались. Вопрос не стоял - делать или не делать. Режиссер хотел сделать эту сцену честной,
- отмечает она.
Кристина вспомнила фразу, что сыграть секс в кино сложнее всего, ведь женщинам тяжело отключиться. Актриса подчеркивает, что это была ее первая постельная сцена и в этот момент она не была собой - она была Ниной.
Вас с Ваней (Иван Янковский) ругают не за то, что вы плохие актеры, а за то, что вы слишком хорошие актеры,
- сказали ей после съемок.
Многие убеждены, что секс был настоящим. Актриса даже высказалась по этому поводу в прямом эфире - что тогда актеры и рожают по-настоящему, и убивают по-настоящему.
"Наверное, от такого формата сцен в фильме "Текст" можно было отказаться... Это была наша импровизация. Все снималось одним кадром... Я понимала, что мне надо прыгать с места в карьер. Я понимала, что у меня есть шанс смелостью заработать в киноиндустрии авторитет", - подчеркивает Асмус.
Актриса призналась, что у нее теперь миллион проб. Где-то ее утверждают даже вообще без проб. "Текст" стал для нее своеобразным перерождением.
Она сейчас не жалеет ни о чем. Фильм "Текст" заработал 400 миллионов, после "Золотого орла" коллега сказал Кристине, что половина из заработанного - это ее заслуга. Вообще вопрос о гонораре она считает стереотипным и подчеркивает, что у актеров нет надбавки за откровенные сцены.
Красивая жизнь в Instagram и ее внутренний мир
Кристина Асмус не следит за жизнью блогеров. Она указала, что никто не живет так, как показано в Instagram. Актриса редко снимает у себя дома.
Instagram - это работа. Никто так не живет!
- восклицает она.
Асмус объяснила, что в ее соцсетях мало рекламы, ведь для нее главное - это подход к делу. Для нее фотосет - это целый процесс. Кристина считает, что она честный блогер и говорит правду. Она не рекламирует то, чем не пользуется. Она не отрицает, что, быть может, в будущем развяжет себе руки.
"Мне говорят, что ни у кого таких цен нет. Потому что я редко это делаю", - говорит актриса о стоимости своих рекламных постов.
Она никогда не будет рекламировать средства для лица, а также лекарства, алкоголь и сигареты.
Просто так или иначе - это пропаганда. Заработать тоже иногда хочется. Кушать тоже хочется. От мужа я полностью зависеть не хочу,
- заверят звезда.
Кристина призналась, что она очень закрытый человек, ей неловко с незнакомыми людьми, она редко ходит на тусовки. Ей не хочется, чтобы люди знали о ней больше, чем она считает нужным.
Она вспомнила, как дружила и работала с человеком шесть лет.
"Я наделила ее качествами, которыми она, наверное, не обладала. Я стала пускать ее в личное пространство. Она ограничивалась только работой. ... Друзей у меня очень мало. Работать и дружить - это очень сложно", - резюмировала звезда.
Конфликт произошел резко. Девушки поссорились.
"Может быть, я душила ее своей привязанностью к ней... Может быть, человеку не нужна была такая ответственность. Последний раз мне было так больно, как никогда... Я не могла работать, есть и спать... Для меня это была потеря", - вспоминает Асмус в разговоре с Лаурой Джугелией.
Кристина призналась, что вообще не умеет прощать. Она все держит в себе и выплескивает это в театре.
В завершении интервью она призналась, что, возможно, ей и потребуется помощь специалиста, чтобы справиться со своими комплексами и наладить кое-что в своей жизни.