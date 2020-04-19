Певица Слава в образе женщины-вамп покорила сердца фанатов

Добрая, нежная, женственная и улыбчивая певица Слава намедни сильно удивила собственных поклонников. Казалось, они уже привыкли к разным образам артистки, но очередной пост звезды в Instagram все же заставил их сердца биться чаще.

Так, на странице в социальной сети певица опубликовала снимок, где позирует в образе настоящей женщины-вамп: в черном кружевном платье в пол, элегантной прической с забранными в низкий пучок кудрявыми волосами, и макияжем в черных тонах. Завершают образ стильные туфли в тон с заклепками.

Ну, и, конечно, особого магического шарма фото придал интерьер: звезда позировала в огромном пустом зале, больше похожем на одну из комнат дворца какого-нибудь темного лорда.

Ох и ах! Боюсь после карантина в это платье уже точно не влезу!

— шутливо подписала пост Слава.