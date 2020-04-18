Организатор гей-прайда в Таллинне: в этом году марш под угрозой срыва

Из-за карантина Балтийский гей-прайд в Таллинне в этом году под угрозой срыва. Отменяются и сотни аналогичных шествий по всему миру, которые обычно проходят весной и в начале лета, сообщает Молодёжное объединение «Открытая Республика» (руководитель Евгений Криштафович).
Представитель организации, отвечающей за проведение прайда в нашей стране – Эстонской ЛГБТ-ассоциации – Кристина Рауд пообещала в интервью молодежному паблику #VSEDOMA, что альтернативное мероприятие все равно будет организовано, причем в глобальном масштабе.
«Мы бы хотели встретиться на улице, потому что для многих людей пока еще, к сожалению, этот парад – единственное время в году, когда они чувствуют, что кто-то их любит, защищает и интересуется ими. Балтийский прайд в виртуальном виде мы рассматриваем как план Б, но большие международные организации, которые объединяют организаторов прайдов по всему миру, проведут всемирный Global pride, который в этом году состоится онлайн. Он будет длиться целые сутки, 24 часа, начиная с Австралии и до другого конца мира. Балтийский прайд точно примет участие в этом мероприятии», – заявила Кристина Рауд.
По ее словам, Эстонская ЛГБТ-ассоциация ведёт активную ежедневную открытую деятельность в интернете, к которой могут присоединиться все желающие.
«Мои коллеги проводят регулярные прямые эфиры в инстаграме lgbt.ee. Например, у нас было виртуальное занятие по квир-йоге, а завтра моя коллега будет рассказывать о работе нашего объединения и планах на будущее. В нашем профиле в Instagram можно оставлять свои вопросы, мы на них с удовольствием отвечаем во время прямых эфиров», – добавила Рауд.
В видео-интервью паблика #VSEDOMA с Кристиной Рауд можно, среди прочего, также узнать:
- Сколько стоит проведение гей-прайда в Таллинне и кто дает на него деньги?
- Где в Эстонии собираются гей-христиане и как чувствуют себя верующие люди в ЛГБТ-общине?
- Чем занимаются дома на карантине руководители ассоциации ЛГБТ?
Паблик #VSEDOMA создан и поддерживается молодежным объединением «Открытая Республика», чтобы собирать и делиться актуальной и проверенной информацией на русском языке о ситуации в образовании во время чрезвычайного положения в Эстонии. Осуществляется в рамках проекта, поддержанного молодежным агентством фонда Archimedes из программы Европейский корпус солидарности.