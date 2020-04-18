Организатор гей-прайда в Таллинне: в этом году марш под угрозой срыва

Представитель организации, отвечающей за проведение прайда в нашей стране – Эстонской ЛГБТ-ассоциации – Кристина Рауд пообещала в интервью молодежному паблику #VSEDOMA, что альтернативное мероприятие все равно будет организовано, причем в глобальном масштабе.

«Мы бы хотели встретиться на улице, потому что для многих людей пока еще, к сожалению, этот парад – единственное время в году, когда они чувствуют, что кто-то их любит, защищает и интересуется ими. Балтийский прайд в виртуальном виде мы рассматриваем как план Б, но большие международные организации, которые объединяют организаторов прайдов по всему миру, проведут всемирный Global pride, который в этом году состоится онлайн. Он будет длиться целые сутки, 24 часа, начиная с Австралии и до другого конца мира. Балтийский прайд точно примет участие в этом мероприятии», – заявила Кристина Рауд.

По ее словам, Эстонская ЛГБТ-ассоциация ведёт активную ежедневную открытую деятельность в интернете, к которой могут присоединиться все желающие.

«Мои коллеги проводят регулярные прямые эфиры в инстаграме lgbt.ee. Например, у нас было виртуальное занятие по квир-йоге, а завтра моя коллега будет рассказывать о работе нашего объединения и планах на будущее. В нашем профиле в Instagram можно оставлять свои вопросы, мы на них с удовольствием отвечаем во время прямых эфиров», – добавила Рауд.

В видео-интервью паблика #VSEDOMA с Кристиной Рауд можно, среди прочего, также узнать:

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