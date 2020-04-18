Сергей Жуков за месяц похудел на десять килограммов

43-летний солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков в условиях вынужденной изоляции не теряет времени зря. Певец сообщил, что за последний месяц сбросил 10 килограммов, пишет Mail.ru.
По словам Жукова, помогли ему борьбе с лишним весом спортивные тренировки и правильное питание:
Самоизоляция не всем помогает держать вес, а я вот наоборот худею, но не просто так... Дело в том, что не так давно начал работать с онлайн-тренером. За месяц нам удалось сбросить 10 кг. Я доволен результатом. Работаем дальше.
Артист добавил, что тренер поменял его отношение к еде. «Не всегда получалось наедать всю норму... Оказывается, возможно сытно питаться и в то же время худеть. Он даже заставлял меня есть больше и в то же время худеть», — похвастался Сергей.
Напомним, ранее Жукова перестали узнавать поклонники. Над своим весом певец начал работать еще в 2017 году: тогда же Сергей сообщал, что скинул около 24 кг, и пообещал, что и дальше будет скидывать все лишнее.