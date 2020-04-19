«Вся страна пережила твой катафалк и танцы на свадьбе »: Максим Галкин отреагировал на критику Собчак

«Я прям иногда развидеть хочу то, что происходит с некоторыми гражданами на карантине. Взрослые люди обливают себя какой-то гадостью, наряжаются, чтобы вынести мусор, едят горчицу ложками, отрезают клоки волос и купаются в макаронах», – написала она.

Ксения считает, что такими темпами через неделю-другую дойдет до эпиляции бикини клеем в прямом эфире. Она не полагает, не знает, что хуже – сам вирус или его последствия для неокрепшей людской психики.

Продюсер Нателла Крапивина озвучила в комментариях имена тех, к кому обратилась Собчак.

Женщинам возразил Максим Галкин, который поспешил напомнить, что сама Ксения часто не прочь оказаться на волне хайпа.

Да, ладно тебе! Живут люди, легко, с иронией, других веселят. Вон вся страна пережила твой катафалк и танцы на свадьбе, даже на это иронии у людей хватило, а тут кто-то у себя на страничке в лапше искупался – подумаешь,

– написал юморист.

Галкин отметил, что Собчак могла бы показать пример и сделать что-нибудь интеллектуальное, ведь у нее супруг – режиссер.

Серьезное лицо – это еще не признак ума,

– резюмировал Галкин словами из фильма «Тот самый Мюнхгаузен».