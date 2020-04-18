Стали известны планы врачей в отношении госпитализированной Татьяны Булановой

По словам концертного директора певицы в Санкт-Петербурге Ларисы Рассказовой, Татьяна Буланова все еще госпитализирована. Лечится артистка с комфортом – отдельно от других больных.

«Говорят, выпишут не раньше, чем через неделю», – сказал журналистам менеджер Булановой.

О том, в каком состоянии сейчас Татьяна, Ларисе неизвестно. Рассказова ждет понедельника, 20 апреля. «Будет какая-то более или менее понятная информация», – цитирует директора Пятый канал.

Напомним, певица Татьяна Буланова попала в больницу 11 апреля. Медики подозревали у вокалистки инсульт, но диагноз не подтвердился. Тем не менее, несколько дней Буланова, по некоторым данным, провела в реанимации.

Как сообщалось ранее руководство клиники опасается, что посетители могут принести в медицинское учреждение коронавирусную инфекцию.