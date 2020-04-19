Жену Владимира Преснякова раскритиковали из-за откровенного фото

Как и прочие звезды, Владимир и Наталья находятся на самоизоляции в своем особняке, расположенном в Подмосковье. В преддверии Пасхи женщина вовсю занялась подготовкой к празднику. Подольская активно делилась процессом в сторис, запечатлев процесс покраски яиц, содержащих надпись «ХВ».

После этого Наталья поддалась ностальгии и разместила снимок, сделанный еще до наступления пандемии коронавируса. На нем знаменитость запечатлена во время пляжного отдыха. В качестве наряда она выбрала купальник голубого цвета и приняла соблазнительную позу.