Шура рассказал о своем меню после операции на желудке

44-летний российский певец Шура рассказал, как питается после операции на желудке. Своим меню он поделился в эфире передачи «Сидим дома со звёздами».
В холодильнике певца оказалось много детского пюре, красная икра, вино и сыр с плесенью.
Всего по чуть-чуть. Овощи, укропчик, оливки из Германии,
— добавил Шура.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что россияне стали испытывать боли в желудке из-за питания на самоизоляции. Специалист объяснила, что на фоне роста уровня тревожности в крови повышается гормон кортизол, из-за чего хочется съесть чего-то соленого, жирного или сладкого.