Шура рассказал о своем меню после операции на желудке

44-летний российский певец Шура рассказал, как питается после операции на желудке. Своим меню он поделился в эфире передачи «Сидим дома со звёздами».

В холодильнике певца оказалось много детского пюре, красная икра, вино и сыр с плесенью.

Всего по чуть-чуть. Овощи, укропчик, оливки из Германии,

— добавил Шура.