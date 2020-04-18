Сб, 18.04.2020
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Шура рассказал о своем меню после операции на желудке

Певец Шура.

ФОТО: Ramil Sitdikov / RIA Novosti

В холодильнике звезды оказались как деликатесы, так и обычные продукты, пишет Life.ru.

44-летний российский певец Шура рассказал, как питается после операции на желудке. Своим меню он поделился в эфире передачи «Сидим дома со звёздами».

В холодильнике певца оказалось много детского пюре, красная икра, вино и сыр с плесенью.

Всего по чуть-чуть. Овощи, укропчик, оливки из Германии,

— добавил Шура.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что россияне стали испытывать боли в желудке из-за питания на самоизоляции. Специалист объяснила, что на фоне роста уровня тревожности в крови повышается гормон кортизол, из-за чего хочется съесть чего-то соленого, жирного или сладкого.

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