Онлайн-программа на 18 апреля: спектакли и концерты от Леди Гаги до Агутина и Билана

Спектакли для детей и взрослых

12:00 и 14:00

МТЮЗ приглашает детей и их родителей запись 2009 года сказки «Волк и семеро козлят» с песнями Алексея Рыбникова на стихи Юрия Энтина. Постановка Генриетты Яновской.

13:00

Венская опера покажет запись 2015 года «Ундины» на воссозданную по фрагментам музыку Чайковского, который когда-то сам уничтожил эту партитуру. Постановка Александра Медема, дирижер Йоханнес Уилднер.

14:00

Театр Ленком представит запись спектакля «Странный народ эти взрослые» по мотивам повести «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Постановка Сергея Дьячковского.

17:00

Пермский Театр-Театр покажет мюзикл «Пеппи». Постановка Ирины Зубжицкой. В главных ролях дети.

17:30

Гамбургский балет представит запись 2005 года спектакля «Страсти по Матфею» Джона Ноймайера на музыку Иоганна Себастьяна Баха.

18:00

Театр «Приют комедианта» начнет показ записи спектакля «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова. Режиссер Михаил Бычков.

18:00

Театр Сатиры проведет онлайн-трансляцию комедии «Собака на сене» Лопе Де Веги о любви и социальном неравенстве. Постановка Павла Сафонова.

19:00

Трансляция записи из архивов Большого театра, из золотого фонда балета "Спартак" (2013) на музыку Арама Хачатуряна. Хореограф Юрий Григорович. Спартак – Михаил Лобухин, Фригия – Анна Никулина, Эгина – Светлана Захарова, Красс – Владислав Лантратов. Трансляция приурочена к юбилею Владимира Васильева, которому сегодня исполняется 80 лет. Доступна на платформе Play и YouTube-канале.

19:00

В проекте «Большие гастроли-онлайн» пройдет показ спектакля «Турандот» Джакомо Пуччини Московского музыкального театра «Геликон-опера». Постановка Дмитрия Бертмана, дирижер Владимир Федосеев.

19:00

МДТ – Театр Европы представит «Зимнюю сказку» по пьесе Уильяма Шекспира в переводе Петра Гнедича. Постановка Деклана Доннеллана – результат сотрудничества МДТ и британского театра «Чик бай Джаул». Спектакль 1997 года – лауреат премии «Золотая маска».

Концерты

17:00

Леонид Агутин и музыканты группы «Эсперанто» сыграют онлайн-концерт, который можно будет увидеть на платформе Okko.tv.

19:00

В концертном зале имени П.И. Чайковского начнется трансляция записи 2019 года выступления Государственного симфонического оркестра республики Татарстан под управлением Александра Сладковского в проекте «Мама, я меломан». Прозвучат произведения Чайковского, Бородина, Дебюсси, Прокофьева и Свиридова.

19:00

В «Яндекс.Эфире» состоится онлайн-концерт Димы Билана.

21:00

Стартует благотворительный онлайн-фестиваль в поддержку ВОЗ и всех работников системы здравоохранения «One World: Together At Home» с участием Билли Айлиш, Элтона Джона, Леди Гаги и Пола Маккартни.

19 апреля в 1:00

Диджей и продюсер Дэвид Гетта устроит двухчасовое онлайн-выступление, чтобы поддержать мировую борьбу с пандемией COVID-19 и собрать средства для медработников.