Виктории Бекхэм – 46. На день рождения она пригласила всех желающих

Супруга легендарного футболиста Дэвида Бекхэма соблюдает режим самоизоляции в поместье Котсуолдс в Великобритании. Но расстояние – не помеха, если устраиваешь вечеринку онлайн, пишет Life.ru.
Бывшая участница Spice Girls, дизайнер и икона стиля Виктория Бекхэм пригласила всех желающих на свой день рождения. Такой пост появился сегодня в ее Instagram.
Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне для виртуального празднования дня рождения. Диджей Fat Tony будет играть мои любимые песни,
— написала звезда.
Дресс-код свободный, с собой рекомендуется захватить только хорошее настроение. А вместо подарков жена Дэвида Бекхэма попросила всех желающих пожертвовать средства благотворительной организации The Children's Society, которая помогает детям и подросткам, оказавшимся в сложной ситуации из-за мировой пандемии коронавируса.
Кстати, сама именинница строго соблюдает режим самоизоляции, закрывшись вместе со своей семьей в поместье Котсуолдс в Великобритании.
Виктория Бекхэм (до замужества — Виктория Кэролайн Адамс) — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и бизнесвумен. Со времени ее восхождения на вершину славы в конце 1990-х в составе поп-группы Spice Girls Бекхэм была известна как Posh Spice. С 4 июля 1999 года Виктория замужем за футболистом Дэвидом Бекхэмом. Пара воспитывает троих сыновей и одну дочку.