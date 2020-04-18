Виктории Бекхэм – 46. На день рождения она пригласила всех желающих

Бывшая участница Spice Girls, дизайнер и икона стиля Виктория Бекхэм пригласила всех желающих на свой день рождения. Такой пост появился сегодня в ее Instagram.

Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне для виртуального празднования дня рождения. Диджей Fat Tony будет играть мои любимые песни,

— написала звезда.

Дресс-код свободный, с собой рекомендуется захватить только хорошее настроение. А вместо подарков жена Дэвида Бекхэма попросила всех желающих пожертвовать средства благотворительной организации The Children's Society, которая помогает детям и подросткам, оказавшимся в сложной ситуации из-за мировой пандемии коронавируса.

Кстати, сама именинница строго соблюдает режим самоизоляции, закрывшись вместе со своей семьей в поместье Котсуолдс в Великобритании.