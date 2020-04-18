Бузова отметит Пасху дома, чтобы не подвергать жизнь опасности

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что будет отмечать Пасху на самоизоляции и не пойдет в храм. Она призвала и своих подписчиков соблюдать домашний режим, чтобы не подвергать риску себя и своё здоровье.

К сожалению, в этот раз не пойду святить кулич и в церковь. Все настоятели, даже патриарх, просят встретить праздник дома, чтобы не подвергать свою жизнь опасности,

— написала Бузова у себя в Instagram.

Службу можно посмотреть и в трансляции, подчеркивает певица. Главное в Пасхе не внешние атрибуты, а внутренние, уверена она. Поэтому не стоит переживать, если не успели купить красивый кулич.

При этом сама девушка призналась, что кулич заказать успела заранее и еле сдерживается, чтобы не попробовать его раньше времени.