Сб, 18.04.2020
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Бузова отметит Пасху дома, чтобы не подвергать жизнь опасности

Ольга Бузова.

ФОТО: Instargam

Для этого она уже заказала кулич с миндальной посыпкой, пишет Life.ru.

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что будет отмечать Пасху на самоизоляции и не пойдет в храм. Она призвала и своих подписчиков соблюдать домашний режим, чтобы не подвергать риску себя и своё здоровье.

К сожалению, в этот раз не пойду святить кулич и в церковь. Все настоятели, даже патриарх, просят встретить праздник дома, чтобы не подвергать свою жизнь опасности,

— написала Бузова у себя в Instagram.

Службу можно посмотреть и в трансляции, подчеркивает певица. Главное в Пасхе не внешние атрибуты, а внутренние, уверена она. Поэтому не стоит переживать, если не успели купить красивый кулич.

При этом сама девушка призналась, что кулич заказать успела заранее и еле сдерживается, чтобы не попробовать его раньше времени.

Отмечать христианский праздник дома призвали и в РПЦ. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что соблюдение режима самоизоляции на Пасху не грех, а вынужденная мера.

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