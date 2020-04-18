Месть Фадееву, болезнь или новая любовь: почему Елена Темникова покинула SEREBRO

С контрактом не поспоришь, и Лена смирилась с тем, что на экране и на сцене придется выглядеть развратно. Однако под контролем продюсера оказались не только вопросы гастролей и имиджа, но и личная жизнь подопечных. В погоне за высокими рейтингами музыкант придумывал певицам пиар-романы. Так, появились слухи о том, что Темникова встречается с Эдгардом Запашным, а затем и с братом Фадеева Артемом.

«Максим не выносил неповиновения. Хотел все за всех решать: с кем общаться, как одеваться, во сколько возвращаться домой. Я должна была постоянно отчитываться и круглые сутки не выпускать из рук телефон — вдруг позвонит, — жаловалась Елена. — Сообщала, что ела на завтрак, сколько показывают весы, и каждый раз слышала от Макса, что я толстая и надо худеть еще. Фадеев крайне неодобрительно относился к моим настоящим романам, не хотел, чтобы с кем-то встречалась, под предлогом, что это повредит репутации группы. Серьезных отношений не было. Я не особенно переживала по этому поводу, вся энергия сублимировалась в работу».

Впервые угроза увольнения нависла над Темниковой, когда она отказалась лгать о любовной связи с Артемом. Но на деле слова Максима о прекращении работы с певицей были лишь фикцией. Спустя несколько дней продюсер встретился с артисткой, заявил, что относится к ней как к дочери и не отпустит из группы. Речь возымела эффект — как послушная девочка, Лена дала совместное интервью с братом Фадеева. Но почему же в итоге исполнительница покинула коллектив?

Скандальный уход

Накалились не только отношения между продюсером и певицей, но и между участницами группы. На публике Темникова и Серябкина вели себя дружелюбно, а на гастролях не хотели даже останавливаться в одном отеле и избегали общения за кулисами. «Мы договорились, как взрослые люди, мол, давай будем друг друга ненавидеть, но на сцене, так как мы работаем на один результат, будем нормальными. Все равно поклонники чувствовали: что-то не так. Меня раздражало, что она всегда врет, — откровенничала Лена в Youtube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?». — Это лично мое мнение. Зато она очень красивая и хорошая актриса. Мы давно потерялись, поэтому, когда разошлись, я не скучала. А вот когда мы еще были в группе, и у нас испортились отношения, я думала, как же так чудовищно все произошло».

Не последнюю роль в истории сыграли подозрения Темниковой о связи Фадеева и Серябкиной. По мнению фабрикантки, из-за того, что влюбленные держали отношения в тайне, начинались «дедовщина и шантажи». Как-то солистка застукала продюсера и коллегу по группе вдвоем, и напряжение стало просто невыносимым. Впрочем, Ольга и Максим отрицали роман, а слова Елены называли ложью.