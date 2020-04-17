Пандемическая перекличка на «Народном радио»: что происходит в Финляндии?

Больше новостей «Народного радио» и выпусков «пандемической переклички» с другими странами ждут вас на facebook.com/radionarodnoe

Ведущие «Народного радио» продолжают выходить в эфир и заряжать позитивом тысячи слушателей по всей стране. «Народное радио» – в Таллинне и Нарве на 100 FM, в Кохтла-Ярве и Йыхви на 96,3 FM. В интернете – здесь!