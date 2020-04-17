Пандемическая перекличка на «Народном радио»: что происходит в Финляндии?

В пятницу ведущие драйв-шоу «Народное утро» Алексей Исаченко и Борис Горский снова устроили «пандемическую перекличку» и узнали - как там в Финляндии? Семейный врач Лариса рассказала, что сегодня происходит в Хельсинки.
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Ведущие «Народного радио» продолжают выходить в эфир и заряжать позитивом тысячи слушателей по всей стране. «Народное радио» – в Таллинне и Нарве на 100 FM, в Кохтла-Ярве и Йыхви на 96,3 FM. В интернете – здесь!
Драйв-шоу «Народное утро» каждый будний день с 6:30 до 10 часов утра. Лучшая современная музыка, разнообразные развлечения, горячие темы, игры и розыгрыши, гости в прямом эфире и многое другое! В утреннем драйв-шоу есть все, чтобы зарядиться позитивом на весь день. Ведущие Алексей Исаченко и Борис Горский помогают стартовать – легко, динамично, иронично!