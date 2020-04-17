Covid-19 забрал жизнь медсестры при родах, но еe ребенку удалось выжить

Мэри Агейва Агияпонг, которая родила в больнице Luton and Dunstable University на северо-западе Лондона, была госпитализирована 7 апреля после того, кака двумя днями ранее у нее было констатировано заболевание Covid-19.

28-летняя женщина умерла в воскресенье, 12 апреля. Она в течение пяти лет работала медсестрой.

В настоящее время в Великобритании от коронавируса умерло как минимум 27 медицинских работников.

Исполнительный директор Bedfordshire Hospitals NHS Foundation Trust Дэвид Картер «с большой печалью» подтвердил смерть Мэри.

«Мэри работала здесь пять лет и была очень уважаемой и любимой коллегой, фантастической медсестрой и отличным примером», - отметил в своeм сообщении 14 апреля Картер.

Более чем 117 000 фунтов стерлингов были пожертвованы на сайте GoFundMe для поддержки мужа и новорождeнного малыша Марии.

Мэри Агияпонг, которую называли Мария Мо, была «благословением для всех, с кем она контактировала, и еe любовь, забота и искренность будут незаменимы», говорится в сообщении на сайте для пожертвований.

В свою очередь, сотрудники полиции, пожарные и медики после минуты молчания похлопали в ладоши, чтобы отдать дань уважения Мэри и другим сотрудникам «линии фронта».