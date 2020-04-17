Covid-19 забрал жизнь медсестры при родах, но еe ребенку удалось выжить

Малыш, которого родила медсестра, скончавшаяся после родов от Covid-19, здоров и чувствует себя хорошо. Ребенок появился на свет при помощи экстренного кесарева сечения, сообщает CNN.
Мэри Агейва Агияпонг, которая родила в больнице Luton and Dunstable University на северо-западе Лондона, была госпитализирована 7 апреля после того, кака двумя днями ранее у нее было констатировано заболевание Covid-19.
28-летняя женщина умерла в воскресенье, 12 апреля. Она в течение пяти лет работала медсестрой.
В настоящее время в Великобритании от коронавируса умерло как минимум 27 медицинских работников.
Исполнительный директор Bedfordshire Hospitals NHS Foundation Trust Дэвид Картер «с большой печалью» подтвердил смерть Мэри.
«Мэри работала здесь пять лет и была очень уважаемой и любимой коллегой, фантастической медсестрой и отличным примером», - отметил в своeм сообщении 14 апреля Картер.
Более чем 117 000 фунтов стерлингов были пожертвованы на сайте GoFundMe для поддержки мужа и новорождeнного малыша Марии.
Мэри Агияпонг, которую называли Мария Мо, была «благословением для всех, с кем она контактировала, и еe любовь, забота и искренность будут незаменимы», говорится в сообщении на сайте для пожертвований.
В свою очередь, сотрудники полиции, пожарные и медики после минуты молчания похлопали в ладоши, чтобы отдать дань уважения Мэри и другим сотрудникам «линии фронта».
A very moving minutes silence at Bedford hospital to remember Mary and all the other NHS staff who have given so much to our community- followed by clapping - lots of clapping in support of all those brave NHS and care workers who fight on - Thank you !!! pic.twitter.com/SbIsNU6pN3— Paul Fuller CBE QFSM DL (@BedsFireChief) April 16, 2020