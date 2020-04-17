«Как орех!» Вид сзади Анфисы Чеховой взбудоражил подписчиков

Сегодня я должна была вылетать на Мальдивы! Бесконечно учусь тому, что не все в этом мире зависит от нашего разума, намерения и воли! Гармония — это найти баланс между решением твоего разума — желанием твоей души и, неведомым нам, разумением Вселенной,