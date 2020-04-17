Константин Меладзе объявил о распаде группы MBAND

Продюсер Константин Меладзе сообщил, что участники группы MBAND — Никита Киоссе, Анатолий Цой и Артем Пиндюра — стали самостоятельными артистами. Коллектив распался, пишет VM.ru.
— Год за годом, хит за хитом, награда за наградой — MBAND очень быстро доказал право быть, а не казаться. Молодые, талантливые и дерзкие музыканты сводили с ума миллионы поклонниц со всего СНГ. Но пришло время двигаться дальше. Продюсерский центр Meladze Music сообщает: Анатолий Цой, Никита Киоссе и Артем Пиндюра начинают сольную карьеру. Каждый свою, — сказано в сообщении в Instagram.
Группа MBAND появилась в 2014 году после отбора в проекте «Хочу к Меладзе». Первая же песня группы — «Она вернется» — стала хитом.
Новость расстроила поклонников группы. А некоторые написали, что давно ждали такого исхода, так как в последнее время команда растеряла прежнюю популярность.
Сложно представить человека, который не знает песню «Она вернётся». Суперхит, написанный Константином Меладзе в 2014-ом, дал путевку в жизнь молодым и ярким парням после шоу «Хочу к Меладзе». Так началась история популярнейшего бойзбэнда MBAND @mband.official 💣 ⠀ Год за годом, хит за хитом, награда за наградой - MBAND очень быстро доказали право быть, а не казаться. Молодые, талантливые и дерзкие музыканты сводили с ума миллионы поклонниц со всего СНГ. ⠀ Но пришло время двигаться дальше. Теперь официально. Продюсерский центр Meladze Music сообщает: Анатолий Цой @anatoliytsoy_official, Никита Киоссе @nikitakiosse13 и Артём Пиндюра @kid_tyoma начинают сольную карьеру. Каждый - свою. ⠀ Следите за новостями 💥 Спасибо, что остаётесь с нами. #MeladzeMusic