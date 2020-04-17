Константин Меладзе объявил о распаде группы MBAND

— Год за годом, хит за хитом, награда за наградой — MBAND очень быстро доказал право быть, а не казаться. Молодые, талантливые и дерзкие музыканты сводили с ума миллионы поклонниц со всего СНГ. Но пришло время двигаться дальше. Продюсерский центр Meladze Music сообщает: Анатолий Цой, Никита Киоссе и Артем Пиндюра начинают сольную карьеру. Каждый свою, — сказано в сообщении в Instagram.