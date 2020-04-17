Управлять можно каждым: как правильно манипулировать знаками Зодиака

Близнецы

Осторожно, опасный момент: Близнецы – сами прекрасные манипуляторы, так что в 99% случаев можете быть уверены – Близнецы давно вас раскусили и вовсю сами вами манипулируют. Так что способ есть только один: Близнецов нужно заинтриговывать, причем не один раз, а постоянно и последовательно, каждый раз подкидывая новую загадку. Тогда они пойдут за вами, как крысы за гамельнским крысоловом. Правда, нужно иметь в виду, что провернуть такую операцию у вас получится только в одном случае: если вы сами Близнецы. У всех остальных знаков просто не хватит фантазии.

Рак

Раком манипулировать не только просто, но и приятно – если вы, конечно, циничная сволочь и гад распоследний. Потому что Раков нужно обвинять. Но, конечно, не во всех смертных грехах, а исключительно в якобы его, Рака, нехорошем к вам отношении. И не любит он вас, и игнорирует, и ставит на последнее место, и - главное - недостаточно заботится. Тогда Рак наизнанку вывернется вместе с панцирем, только чтобы доказать: нет, он не такой!

Лев

Львом, с одной стороны, манипулировать проще, чем у ребенка конфету отнять: надо просто держать его на пионерском расстоянии. Хвалить, обожать, восхищаться, превозносить, но комиссарского тела ни давать ни кусочка вообще, и не то что трогать, а даже чисто попыриться. Вот тогда Лев будет за вами идти, вывалив язык, пока саванна не кончится. Проблема только в том, что вы сами-то сможете от Льва держаться на расстоянии, когда он вот уже весь готов? Ага, вот то-то же.

Дева

Девой можно манипулировать исключительно топорно, сразу в лоб, потому что тонкие манипуляции - это ее стихия, на том поле она вас обставит, как ребенка. Так что ее надо оглушить, чтобы мозги отключились. И сделать это можно только одним способом - наглой, неприкрытой, откровенной лестью. Главное, пока оглушенная Дева глупо разевает рот, успеть провернуть то, что хотели, а потом прикинуться шлангом. Потом-то Дева, конечно, сообразит, что это было, но ей станет стыдно за то, что она попалась в такой простой капкан. В общем, беды не будет (но это не точно).

Весы

Манипулировать Весами - тонкая работа: это только кажется, что они на любой щелчок пальцем сразу реагируют. Они-то реагируют, причем всегда очень эмоционально, но это совершенно не означает, что цели вы добьетесь: ровно наоборот. Весы примутся обдумывать ситуацию и придут к однозначному выводу: ах, это все были грязные манипуляции! Как некрасиво, однако. А с теми, кто поступает некрасиво, Весы стараются дела не иметь. Поэтому, чтобы заставить Весов делать то, что вам надо, подкиньте им нужную информацию, и пусть переваривают. Если переваривают слишком долго - можно подергать за триггеры. Но нежно!

Скорпион

Скорпионами можно манипулировать примерно никак. Потому что это они - главные зодиакальные манипуляторы, коварные интриганы, инфернальные кукловоды и хитрые иезуиты. Так что лучше просто не связываться. Но если это необходимо, использовать лучше безотказные методы - например, шантаж. Только нужно иметь в виду, что Скорпион запомнит и отомстит.

Стрелец