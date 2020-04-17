Управлять можно каждым: как правильно манипулировать знаками Зодиака

Магический шар журнала Cosmo раскрывает самый главный секрет каждого знака Зодиака, а именно: где у него та кнопка, на которую можно нажать – и получить всё, что хочешь.
Козерог
Слабое место Козерога – контроль. Козерогу жизненно необходимо все вокруг себя контролировать, иначе у него начинаются панические атаки: эти дураки сейчас без меня все испортят! Поэтому манипулировать Козерогом довольно просто: нужно ему внушить, что у него в руках и правда находится межгалактическая ядерная кнопка. После этого из него можно будет веревки вить, призывая к ответственности: как же, мол так, дорогой Козерог, ты ж человек, от которого все зависит! Кто, если не ты? Под этим соусом преисполненный чувства собственной важности Козерог пойдет делать, что велено, не жужжа.
Водолей
С Водолеями все элементарно: им нужно просто строго-настрого запретить что либо делать – и они немедленно это сделают. Причем этот совершенно детский дух противоречия, который «назло бабушке уши отморожу», сохраняется в натуре Водолея до глубокой старости и силы своей не теряет. Так что если вам кажется, что такой дурацкий способ не сработает – ну не в песочнице же вы с Водолеем сидите, все же взрослые люди! – вы попробуйте, попробуйте! Все получится. Причем получится, даже если Водолею словами через рот сообщить, что это вы им сейчас злобно сманипулировали: каждый Водолей на треть состоит не только из воды, но и из желания противоречить всем и вся.
Рыбы
Рыбы, несмотря на свою кажущуюся уязвимость, люди совершенно непрошибаемые: попытки ими манипулировать Рыбы чуют лучше, чем служебные собаки взрывчатку, и принимают превентивные меры: сами вами манипулируют. Но слабое место у них все-таки есть: если необходимо заставить Рыбу плясать под вашу дудку, надо давить на жалость. Причем правильно: не то чтобы вас обидели какие-то злые люди («сам дурак виноват» - подумает Рыба), а просто жизнь такая, и сия пучина непреодолимых осбтоятельств поглотила вас в один момент. И никто, кроме Рыбы, спасти вас не может. Вот тогда сработает.
Овен
Способ манипулировать Овном известен каждому, кто когда-либо отважно выходил во двор с ключом на шее, а не с мамочкой за ручку, и после этого даже выжил. Иными словами, способ известен вообще всем и все его практиковали: Овна надо брать на слабо. Только нужно иметь в виду, что магическое заклинание «А тебе че, слабо?!», примененное к Овну, обладает такой силой, что Овен будет способен сделать даже то, что ему действительно было слабо. И вот вообще не факт, что вам понравятся последствия.
Телец
Тельцами манипулировать сложно: тонкие способы манипуляций до них доходят туго и поздно, а за те, что в лоб, в лоб и получите. копытом. Так что единственный способ гарантированно заставить Тельца делать, что вам нужно – это обоснованные угрозы лишить Тельца чего-то такого, что ему ценно. Вот если у вас такое есть – пожалуйста. Только нужно иметь в виду, что манипулировать словами «сделай, как я хочу, а иначе я от тебя уйду» не рекомендуется. Вы вообще-то вряд ли настолько ценны.
Близнецы
Осторожно, опасный момент: Близнецы – сами прекрасные манипуляторы, так что в 99% случаев можете быть уверены – Близнецы давно вас раскусили и вовсю сами вами манипулируют. Так что способ есть только один: Близнецов нужно заинтриговывать, причем не один раз, а постоянно и последовательно, каждый раз подкидывая новую загадку. Тогда они пойдут за вами, как крысы за гамельнским крысоловом. Правда, нужно иметь в виду, что провернуть такую операцию у вас получится только в одном случае: если вы сами Близнецы. У всех остальных знаков просто не хватит фантазии.
Рак
Раком манипулировать не только просто, но и приятно – если вы, конечно, циничная сволочь и гад распоследний. Потому что Раков нужно обвинять. Но, конечно, не во всех смертных грехах, а исключительно в якобы его, Рака, нехорошем к вам отношении. И не любит он вас, и игнорирует, и ставит на последнее место, и - главное - недостаточно заботится. Тогда Рак наизнанку вывернется вместе с панцирем, только чтобы доказать: нет, он не такой!
Лев
Львом, с одной стороны, манипулировать проще, чем у ребенка конфету отнять: надо просто держать его на пионерском расстоянии. Хвалить, обожать, восхищаться, превозносить, но комиссарского тела ни давать ни кусочка вообще, и не то что трогать, а даже чисто попыриться. Вот тогда Лев будет за вами идти, вывалив язык, пока саванна не кончится. Проблема только в том, что вы сами-то сможете от Льва держаться на расстоянии, когда он вот уже весь готов? Ага, вот то-то же.
Дева
Девой можно манипулировать исключительно топорно, сразу в лоб, потому что тонкие манипуляции - это ее стихия, на том поле она вас обставит, как ребенка. Так что ее надо оглушить, чтобы мозги отключились. И сделать это можно только одним способом - наглой, неприкрытой, откровенной лестью. Главное, пока оглушенная Дева глупо разевает рот, успеть провернуть то, что хотели, а потом прикинуться шлангом. Потом-то Дева, конечно, сообразит, что это было, но ей станет стыдно за то, что она попалась в такой простой капкан. В общем, беды не будет (но это не точно).
Весы
Манипулировать Весами - тонкая работа: это только кажется, что они на любой щелчок пальцем сразу реагируют. Они-то реагируют, причем всегда очень эмоционально, но это совершенно не означает, что цели вы добьетесь: ровно наоборот. Весы примутся обдумывать ситуацию и придут к однозначному выводу: ах, это все были грязные манипуляции! Как некрасиво, однако. А с теми, кто поступает некрасиво, Весы стараются дела не иметь. Поэтому, чтобы заставить Весов делать то, что вам надо, подкиньте им нужную информацию, и пусть переваривают. Если переваривают слишком долго - можно подергать за триггеры. Но нежно!
Скорпион
Скорпионами можно манипулировать примерно никак. Потому что это они - главные зодиакальные манипуляторы, коварные интриганы, инфернальные кукловоды и хитрые иезуиты. Так что лучше просто не связываться. Но если это необходимо, использовать лучше безотказные методы - например, шантаж. Только нужно иметь в виду, что Скорпион запомнит и отомстит.
Стрелец
Чтобы манипулировать Стрельцом, не нужно быть прирожденным кукловодом, это довольно просто теоретически: Стрельца нужно игнорировать. Желательно - тотально. Проблема в том, что это сложно исполнить чисто технически: Стрельца настолько много в пространстве, что игнорировать его можно, только прикинувшись мертвым. И то, конечно, он немедленно начнет тыкать вас палочкой, выясняя, что же случилось. Но если вытерпите денек-другой, можно будет заставить Стрельца сплясать под вашу дудку. Правда, способ этот одноразовый, но другого, к сожалению, нет.