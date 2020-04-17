«Любим тебя»: Дэвид Бекхэм трогательно поздравил жену с днем рождения и показал архивные кадры

С днем рождения, мама. Мы любим тебя очень сильно и надеемся, что у тебя будет удивительный день. Бруклин, Ромео, Круз и Херпер,

Напомним, что Дэвид и Виктория Бекхэм в браке прожили уже 20 лет. За это время они вместе прошли через огонь и воду – измены, сложности в карьере и жизненные проблемы. Звездные супруги воспитывают четверых детей – Бруклина, Ромео, Круза и Херпер.