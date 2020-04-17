Отличная новость для любителей хрустящей курочки KFC в Таллинне: ресторан снова открыт

«Попадание KFC в наше приложение по доставке еды Bolt Food было самым большим желанием. Я счастлив, что мы смогли пойти им навстречу и начать сотрудничество с этим знаменитым рестораном», - сказал руководитель Bolt Food в Эстонии Максим Милашенко, сообщает BNS.

Bolt Food станет первой платформой по доставке еды из KFC в Эстонии, курочку и другие закуски будут доставлять из рестораны в торговом центре Кристийне. Для клиентов Bolt Food в приложении имеются специальные предложения.

«Мы счастливы вновь открыть ресторан KFC в торговом центре Кристийне, чтобы предложить нашим клиентам возможность поесть на месте или заказать через мобильное приложение хрустящую курочку KFC. Подготовка к соблюдению всех мер предосторожности началась еще на прошлой неделе, чтобы обезопасить клиентов, работников и службу доставки еды», - сказал член правления KFC в странах Балтии Маури Дорбек.