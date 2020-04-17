Принцесса Швеции работает в больнице, чтобы помочь победить коронавирус

Невестка правящего короля Швеции, жена принца Карла Филиппа и бывшая модель — 35-летняя принцесса София — прошла курсы для тех, кто хочет помогать медикам во время пандемии, и уже приступила к работе в стокгольмской больнице. София решила, что ее вклад сейчас точно не будет лишним и сменила роскошные наряды на больничную униформу, пишет Super.
В Швеции от коронавируса скончались 1203 человека, а заражены почти 12 тысяч. Это самая печальная статистика среди скандинавских стран. Тем не менее, правительство не прибегает к жестким мерам и не закрывает границы: жителям лишь рекомендовали воздержаться от лишних поездок и по возможности работать из дома.