Страстная пятница 17 апреля: что можно и что нельзя делать в этот день

Великая пятница — самый строгий день в православии. Верующим, которым позволяет здоровье, следует полностью отказаться от еды до выноса плащаницы, но и с этого момента допускается лишь сухоядение. Тем более нельзя употреблять спиртные напитки.

День нужно проводить в молитве и раздумьях о страданиях Иисуса. В этот день строго запрещается работать, особенно физически. Все уборки, работы в саду, шитье, стирка и прочее нужно перенести на субботу.

Запрещено стричь волосы, также не стоит делать маникюр и косметические процедуры.

Вот самые главные приметы Страстной пятницы:

тучи на небе - к плохому урожаю зерновых, звездное небо - к плодородному;

если стирать в этот день - на вещах появятся кровавые пятна;

если что-то посеять - оно не взойдет;

нельзя гадать и делать магические ритуалы, иначе беды не избежать;

кто плюнет на землю в этот день, от того все святые отвернутся.

Часто хозяйки задаются вопросом: можно ли печь куличи в Страстную пятницу.