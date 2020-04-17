Страстная пятница 17 апреля: что можно и что нельзя делать в этот день

Страстная пятница — время печали и траура для всего православного мира. В этот важный день верующие советуют строго придерживаться всех традиций и запретов, пишет Daylihoro.
Великая пятница — самый строгий день в православии. Верующим, которым позволяет здоровье, следует полностью отказаться от еды до выноса плащаницы, но и с этого момента допускается лишь сухоядение. Тем более нельзя употреблять спиртные напитки.
День нужно проводить в молитве и раздумьях о страданиях Иисуса. В этот день строго запрещается работать, особенно физически. Все уборки, работы в саду, шитье, стирка и прочее нужно перенести на субботу.
Запрещено стричь волосы, также не стоит делать маникюр и косметические процедуры.
Вот самые главные приметы Страстной пятницы:
тучи на небе - к плохому урожаю зерновых, звездное небо - к плодородному;
если стирать в этот день - на вещах появятся кровавые пятна;
если что-то посеять - оно не взойдет;
нельзя гадать и делать магические ритуалы, иначе беды не избежать;
кто плюнет на землю в этот день, от того все святые отвернутся.
Часто хозяйки задаются вопросом: можно ли печь куличи в Страстную пятницу.
По обычаям, все приготовления, и в том числе куличи, нужно делать в Чистый четверг.