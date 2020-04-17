Пт, 17.04.2020
Тюрьма, смена ориентации, порно и стендап. Что стало с первыми звездами «Дома-2»? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Страстная пятница 17 апреля: что можно и что нельзя делать в этот день

Молитва. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Alexey Malgavko/Sputnik

Страстная пятница — время печали и траура для всего православного мира. В этот важный день верующие советуют строго придерживаться всех традиций и запретов, пишет Daylihoro.

Великая пятница — самый строгий день в православии. Верующим, которым позволяет здоровье, следует полностью отказаться от еды до выноса плащаницы, но и с этого момента допускается лишь сухоядение. Тем более нельзя употреблять спиртные напитки.

День нужно проводить в молитве и раздумьях о страданиях Иисуса. В этот день строго запрещается работать, особенно физически. Все уборки, работы в саду, шитье, стирка и прочее нужно перенести на субботу.

Запрещено стричь волосы, также не стоит делать маникюр и косметические процедуры. 

Вот самые главные приметы Страстной пятницы:

тучи на небе - к плохому урожаю зерновых, звездное небо - к плодородному;

если стирать в этот день - на вещах появятся кровавые пятна;

если что-то посеять - оно не взойдет;

нельзя гадать и делать магические ритуалы, иначе беды не избежать;

кто плюнет на землю в этот день, от того все святые отвернутся.

Часто хозяйки задаются вопросом: можно ли печь куличи в Страстную пятницу.

По обычаям, все приготовления, и в том числе куличи, нужно делать в Чистый четверг.

НАВЕРХ