Ученица 12-го класса Таллиннской гимназии Мустйыэ рассказала о самом главном минусе дистанционной учебы

Я встаю обычно к уроку, который идет как видеоконференция. Одни уроки начинаются в 08.30, другие - в 11.30. Зависит от того, будет ли учитель проводить онлайн-урок. Уроки у нас проходят на двух платформах: zoom и google meet. На время объяснений нас просят выключать микрофоны, чтобы не создавать лишних шумов. Если есть какие-то вопросы, можно смело включать микрофон и спрашивать, обычно проблем с этим не возникает.

Количество учеников зависит от урока. Если важный, например, математика, то слушают учеников 10-15. А на истории присутствует 4-5 человек. Я стараюсь быть на всех уроках, но за пропуски не карают, прогулов не ставят и плохих оценок тоже. Но твоя посещаемость на этих уроках будет влиять на итоговую курсовую оценку, так как это равноценно тому, что ты ходишь в школу.

Если учитель видит, что на видео тебя практически нет, работы ты не выполняешь (или выполняешь, но видно, что из интернета все списываешь), то он может попросить классного руководителя намекнуть тебе, что пора браться за учебу. Следят больше все-таки за тем, регулярно ли ты выполняешь задания. Ты должен зайти в электронную школу или на свою почту и получить задание, а выполненное прислать на почту учителю. По сути, важно, чтобы ты хоть что-то делал – этого достаточно.

Я учусь в 12-м классе, дистанционное обучение - это достаточно интересный опыт для меня, именно сейчас я могу трезво оценить, что я могу сделать без чьей-либо помощи. Но хочу отдать должное некоторым учителям: если возникают какие-то вопросы, то можно смело писать им на почту или иногда даже звонить - хоть в час ночи. Объяснят всё. Конечно, так работают не все, например, из десяти учителей только четверо-пятеро.

С одной стороны, дистанционка удобна, потому что никуда не надо ходить. С другой, не скажу, что я рада двухмесячному вынужденному сидению дома. Минусы есть. Например, далеко не все учителя пишут задания в один источник: кто-то присылает на почту, кто-то в e-kool, а кто-то вообще ничего не присылает. Приходится ещё искать: куда же учитель написал задание? И понятно, что преподавание в режиме онлайн не сравнится с привычным уроком в школе, на котором все сидят и слушают.

Недавно прочитала статью, где сказано, что у выпускников 12-х классов будут два госэкзамена в начале июня: эстонский и математика. Слышала, что вроде школьников собираются вернуть на обучение в школы к 15 мая: около 10 человек будут запускать и проводить что-то вроде консультационных уроков. Конечно, я не обрадовалась тому, что экзамены мы все-таки пишем (правда, это не точно), но я уже смирилась с тем, что учеников в таких ситуациях не особо слушают. Мы все 12 лет учились для того, чтобы сдать эти экзамены, и за два месяца вряд ли кто-то кардинально изменит свои результаты.