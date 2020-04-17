Актриса откровенно о ситуации на Сааремаа: у нас здесь как в фильме ужасов!

Уже совсем скоро 50-летний юбилей отметит известная эстонская актриса Пирет Раук. Коронавирус перевернул жизнь на острове Сааремаа с ног на голову, но, несмотря на это, женщина остается позитивной.
«Дома у меня всё очень хорошо! Пришло время убирать, читать, хлопотать в саду», - признается она, передают Uudised.tv3.ee.
К коронакризису Пирет относится спокойно. «Все это приятно, но... Очень странно. Ничего такого никогда раньше не случалось».
По туристическим тропам здорово гулять, но передвижение по городу - это нечто совсем другое. «Такое чувство, что ты в фильме ужасов! Центр Курессааре дни напролет пуст», - говорит актриса.
Для маленькой общины островитян жертвы коронавируса - не просто числа, это всё знакомые лица и имена. «Сегодня утром узнала, что одного хорошего и близкого мне человека вечером отвезли в больницу», - откровенничает актриса, пишет Kroonika.