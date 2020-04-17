Актриса откровенно о ситуации на Сааремаа: у нас здесь как в фильме ужасов!

«Дома у меня всё очень хорошо! Пришло время убирать, читать, хлопотать в саду», - признается она, передают Uudised.tv3.ee.

К коронакризису Пирет относится спокойно. «Все это приятно, но... Очень странно. Ничего такого никогда раньше не случалось».

По туристическим тропам здорово гулять, но передвижение по городу - это нечто совсем другое. «Такое чувство, что ты в фильме ужасов! Центр Курессааре дни напролет пуст», - говорит актриса.