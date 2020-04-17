«А вдруг как у Началовой?»: фанаты обнаружили у Алены Шишковой жуткую болезнь

Подписчики модели и экс-невесты Тимати Алены Шишковой нашли у нее подагру, которую ранее обнаружили у скончавшейся в прошлом году певицы Юлии Началовой, пишет TopNews. Поводом стали руки девушки, которые, как считают фолловеры, Шишкова часто прячет и ретуширует, особенно кисти. А еще модель ходит дома в черных перчатках.

Между тем известно, что подагра характеризуется воспалением суставов. В связи с этим многие поклонники Шишковой решили, что она пытается скрыть болезнь. В комментариях к постам звезды в Instagram они высказали множество версий происходящего.

«А вдруг у нее подагра, как у Началовой? Присмотритесь, такие же шишки на косточках, постоянно прячет руки», «Блин, я переживаю, она мне нравится. Красивая девка, но что сделала с собой? Сначала эта анорексия, теперь руки…»,«Стопудово повторяет судьбу Началовой. Та тоже худела. Куда смотрит Симона? Надо срочно девку лечить. Я уж молчу про Тимати», - писали встревоженные фанаты.

Однако сама модель на эти слухи предпочитает не реагировать. Алена лишь призналась в том, что действительно не довольна своим весом. По ее словам, она даже обращалась в клинику, чтобы набрать вес, но это не помогло. А вот проблем со здоровьем, как заявила она, у Шишковой нет.