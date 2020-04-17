ФОТО ⟩ Елена Глебова впервые стала мамой
Звезда эстонского фигурного катания опубликовала милый сториз в социальной сети Instagram, после которого на неё обрушился шквал поздравлений.
Накануне Елена Глебова опубликовала снимок с недавней фотосессии, на которой она позирует с заметно округлившимся животом.
Украсила свое фото спортсменка и просто красавица розовой надписью: «It's a girl!» (это девочка!). Ну, а поскольку на снимке кроме надписи красуется дата 16.04.2020 – сомнений не осталось – вчера у Елены Глебовой родился долгожданный малыш.
Информацию о том, что Елена Глебова 16 апреля родила малыша подтвердил редакции нашего портала и человек, который раньше работал с фигуристкой. Напомним, что Елена Глебова, возглавлявшая спортивный центр «Тондираба» с момента его открытия в 2014 году, с февраля ушла в декретный отпуск.