ФОТО ⟩ Елена Глебова впервые стала мамой

Накануне Елена Глебова опубликовала снимок с недавней фотосессии, на которой она позирует с заметно округлившимся животом.

Украсила свое фото спортсменка и просто красавица розовой надписью: «It's a girl!» (это девочка!). Ну, а поскольку на снимке кроме надписи красуется дата 16.04.2020 – сомнений не осталось – вчера у Елены Глебовой родился долгожданный малыш.

ФОТО: Скриншот с Instagram