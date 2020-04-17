Пт, 17.04.2020
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КРАСОТА СПАСЕТ МИР! ⟩ «Миссис Таллинн 2018» приняла участие в челлендже «подушка вместо платья» и взорвала Сеть

«Миссис Таллинн 2018» и международный визажист YSL в Прибалтике Ирэн Чуприяновская решила присоединиться к международному челленджу «подушка вместо платья». 

Эстонская красавица не ограничилась одной фотографией и одной подушкой. Фотограф Карина Ваус устроила для Ирэн фотосессию, и пользователи соцсетей уже несколько дней любуются прекрасной фигурой Ирэн и довольно-таки красивыми подушками.

Акция «подушка вместо платья» - очередной челендж, который распространяется по Сети, не дает скучать на карантине. Модницы со всего мира примеряют необычные платья из подушек и публикуют фотографии в соцсетях.

Смотрите эту восхитительную галерею!

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