Право на измену: как знаки Зодиака реагируют на неверность

ОВЕН

В данном случае все исключительно зависит от того, любит ли Овен. Если нет, то реакция будет соответствовать: может последовать словесный «укол» — довольно сдержанный по эмоциям. В то же время, если чувства настоящие, то скандала не избежать.

ТЕЛЕЦ

Ревнивы. У Тельцов часто складывается либо слишком спокойное отношение к этой теме, либо со всеми бурными приключениями. В первом случае, когда в паре царит уважение — новость об измене может быть воспринята философски. Но если на рану Тельца добавить соли — пиши пропало.

БЛИЗНЕЦЫ

Лучше не изменять этим горячим натурам, если вы боитесь их потерять. Игры с чувствами недопустимы для представителей знака. И понять могут, и выслушать, но простить — нет.

РАК

Расположенность натуры к эмоциям способна в случае с изменой дать целый набор реакций: от улыбки до истерики. Универсального поведения нет. Вымолить прощение будет возможно, но забыть это Рак никогда не сможет.

ЛЕВ

Слишком эмоциональной будет реакция, причем возможно все, что угодно. Самолюбие Льва не даст ему спокойно пережить подобную новость. Может быть агрессия, жуткий негатив, оскорбления и все самое неприятное, включая рукоприкладство.

ДЕВА

Девы мудры, во многом лояльны. Конечно, это не значит, что они согласны на все. В случае с изменой, скорее всего, уйдут в сторону, избегая открытого конфликта. Но если, что говорится «зацепило», то придется узнать много нового о человеке, который прежде был мил.

ВЕСЫ

Не ждите сцен и разборок. Очень вероятно, что вы даже не узнаете о том, что ваша вторая половина знает о факте измены. Бумеранг настигнет вас позже... Не сразу.

СКОРПИОН

Два пути для Скорпиона: возненавидеть навсегда или простить. Но «простить» не значит продолжать любить. Возможна своеобразная игра, которая в итоге не принесет удовлетворения никому.

СТРЕЛЕЦ

Будет играть роль степень заинтересованности в ситуации. И не то чтобы Стрельцы были такими бездушными — нет. Но все же Стрелец не бросит все на кон даже после измены.

КОЗЕРОГ

Это больная тема для многих Козерогов. Именно измены часто рушат психику, заставляя разочаровываться на долгие годы. Но снова и снова Козерог идет навстречу новому чувству, забывая о прошлом.

ВОДОЛЕЙ

Водолей первым узнает такие новости, потому что интуиция редко подводит. Водолей даже может почувствовать измену заранее, а значит, сделает все, чтобы предотвратить подобное. А если уж случилось, то дальше все идет по схеме «как пойдет». Водолеи умеют прощать, но и уходить умеют, забывая в одночасье обо всем, что причиняло им боль.

РЫБЫ