Что в конверте и кому достаются деньги: Стас Садальский раскрыл правду о шоу «Секрет на миллион»

Стас Садальский на этот раз решил проехаться по рейтинговому проекту НТВ. В прямом эфире в Instagram он ответил на вопросы, касающиеся шоу «Секрет на миллион».

Напомним, что в эфире программы знаменитости вспоминают интересные фрагменты своей биографии. Чаще всего ведущая Лера Кудрявцева интересуется личной жизнью звезд и скандалами, в которых они участвовали.

«Деньги не все отдают: 70 процентов только. Помню, когда Ленка Проклова участвовала в шоу, я поинтересовался, какой у нее вопрос был в конверте. Она же сама рассказала, кому и как давала. Оказалось, она открыла конверт, а там записка: «У вас безупречная репутация. Вы можете сыграть, что вам неприятно отвечать?» Ленка покорчилась, сыграла и сожгла конверт», — заявил Садальский.

Кстати, артист не в первый раз негативно высказывается о программе. Ранее он уже критиковал выпуск, в котором принимала участие его близкая подруга Татьяна Васильева. Тогда Садальский заявил, что не смотрит шоу с Кудрявцевой, поскольку считает его отвратительным. А вот продюсеры неоднократно рассказывали о прозрачности своего проекта. Якобы звезды до последнего не знают, какой вопрос находится в белом конверте. Когда же открывают его, то буквально впадают в ступор.

Садальский уверяет: все это ложь, и с героями заранее и в мельчайших подробностях обговаривают все детали. «Тот, кто отвечает на вопрос на миллион, заранее его знает. Но не буду рассказывать, кто так отвечал. Это тайна», — подчеркнул Садальский.

«Секрет на миллион» выходит на экраны с 2016 года. Участниками шоу успели стать многие звезды. Так, Лере Кудрявцевой удалось поговорить с Андреем Губиным, который крайне редко дает интервью, и с Даной Борисовой, убежавшей из студии из-за каверзных вопросов. Откровения знаменитостей иногда так трогают ведущую, что она плачет вместе с гостями.