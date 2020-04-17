ВИДЕО ⟩ Ургант и Глюкоза без одежды вышли в эфир на Первом

Певица Глюкоза - она же Наталья Ионова появилась в программе «Вечерний Ургант», облаченной вместо платья или костюма в подушку, но в черных туфлях на высоком каблуке. Артистка пояснила, что приняла участие в популярном челлендже. Постельную принадлежность Глюкоза украсила широким кожаным ремнем с блестящими металлическими элементами. В таком же виде появился и Иван Ургант, который блеснул стройными ногами и отличной физической формой.

"Я извиняюсь за такой идиотский вид. Мы с Наташей решили сделать для себя челлендж, а нашу одежду украли, и просто не в чем выходить в студию», — сказал Иван, который выложил ролик в Instagram.

Подписчики Ивана пришли в восторг от его внешнего вида, заявив, что у него ноги выглядят лучше, чем у Глюкозы.

«Ванька прям Кончита Вурст, не меньше», «У Ванечки ножки покруче, чем у Глюкозы», «Ноги у Ивана - огонь», «Ваня превзошел всех звёзд! Мои мозги перевернулись с ног на голову!!», «Так вот у кого самые красивые ноги на Первом!» - написали зрители «Вечернего Урганта».