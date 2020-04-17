Стала известна температура гибели коронавируса

Исследователи из Университета Экс-Марсель (Франция) обнародовали новые условия дезинфекции, установив температуру гибели коронавируса. Результаты опубликованы на портале bioRxiv.

Для уточнения данных, они провели эксперимент, в ходе которого штамм коронавируса поместили в стерильную пробирку и пробирку с биоматериалом. Оба образца нагревали до 60 градусов по Цельсию в течение часа, установив, что вирус, находящийся в нестерильном образце, был способен размножаться. Дезактивировать его полностью удалось, нагревая образец до 92 градусов по Цельсию в течение 15 минут.

На данный момент дезинфекция в большинстве лабораторий проводится при нагреве материалов до 60 градусов в течение часа, таким образом образцам с высоким содержанием коронавируса этого может не хватить. Ученые выразили надежду, что результаты эксперимента помогут выбрать наиболее подходящий способ дезактивации коронавируса.