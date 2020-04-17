Гороскоп на 17 апреля: Овнам надо проявить осторожность, а Весам придется раскошелиться

На эту страстную пятницу выпадают вполне благоприятные 24-е лунные сутки, а это значит, что нас ждет достаточно спокойное и конструктивное окончание рабочей недели. В этот день, где бы вы ни находились, не нужно проявлять напор и экспрессию, а спокойное и размеренное поведение может привести к очень хорошим результатам.
Овен
Телец
Перед вами встанет проблема выбора, и ваша интуиция вам не поможет. Лучше прислушайтесь к советам извне.
Близнецы
Ваш язык – ваш враг. День лучше провести в уединении и погружении в себя, особо ни с кем не разговаривая.
Благоприятный период для обучения и получения новой информации. Займитесь накоплением знаний на будущее.
Лев
Не стоит быть слишком самоуверенными, в новой ситуации лучше прислушаться к совету более опытного человека, советует «Сегодня».
Противоречивый день. Хлопоты и суета в конечном итоге могут привести к знакомству с интересными людьми.
Весы
Проявите внимательность в оформлении документов, иначе вам придется платить из своего кармана.
Скорпион
Этот день лучше посвятить обдумыванию новых планов. А вот с активной деятельностью стоит пока повременить.
Стрелец
Причина нынешних проблем кроется в вашем прошлом. Поэтому вспомните свои ошибки и не повторяйте их в будущем.
Козерог
Пощадите свой организм, иначе он может взбунтоваться и подвести вас в самый непредвиденный момент.
Водолей
Вы можете рассчитывать на поддержку со стороны. Сообща решать проблемы гораздо легче, чем в одиночку.
Рыбы
Этот день обещает быть интересным и принести вам неожиданное знакомство, которое в дальнейшем окажется полезным.