Гороскоп на 17 апреля: Овнам надо проявить осторожность, а Весам придется раскошелиться

Овен

В этот день проявите внимательность и аккуратность, используя бытовую технику, – она вряд ли послушается вас сегодня.

Телец

Перед вами встанет проблема выбора, и ваша интуиция вам не поможет. Лучше прислушайтесь к советам извне.

Близнецы

Ваш язык – ваш враг. День лучше провести в уединении и погружении в себя, особо ни с кем не разговаривая.

Рак

Благоприятный период для обучения и получения новой информации. Займитесь накоплением знаний на будущее.

Лев

Не стоит быть слишком самоуверенными, в новой ситуации лучше прислушаться к совету более опытного человека, советует «Сегодня».

Дева

Противоречивый день. Хлопоты и суета в конечном итоге могут привести к знакомству с интересными людьми.

Весы

Проявите внимательность в оформлении документов, иначе вам придется платить из своего кармана.

Скорпион

Этот день лучше посвятить обдумыванию новых планов. А вот с активной деятельностью стоит пока повременить.

Стрелец

Причина нынешних проблем кроется в вашем прошлом. Поэтому вспомните свои ошибки и не повторяйте их в будущем.

Козерог

Пощадите свой организм, иначе он может взбунтоваться и подвести вас в самый непредвиденный момент.

Водолей

Вы можете рассчитывать на поддержку со стороны. Сообща решать проблемы гораздо легче, чем в одиночку.

Рыбы