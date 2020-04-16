Скандал с Жуковым или амбиции? Почему Алексей Потехин стал изгоем в «Руки Вверх!»

«Помню, идем по ВДНХ, а из всех палаток звучит наша музыка. Мы просто с Серегой встали и обнялись. Потом начались бесконечные гастроли, три года практически не были дома. Однажды после выступления в каком-то городе за нами гналась толпа из двух тысяч девчонок. Успели забежать в вагон, и через минуту они его облепили, словно пчелиный рой, и начали расшатывать. У нас тогда еще не было охраны, прикольно и страшно», — вспоминал Потехин.

Обратная сторона славы

«Когда мы работали, условия были ужасными. На концерте все сидят в шубах, а мы — в майках, замерзшие. Переодевались в гримерках, сидя на батарее. Да и нашим директорам было все равно, что да как, главное, чтоб вышли на сцену. Как-то я отравился серьезно, а вечером нужно было выступать. А продюсеры спрашивали, что ж мы такое едим. Это непростительно, так же можно и умереть», — сетовал Алексей.

Расстраивал Потехина и тот факт, что из более чем 200 песен слушатели полюбили самые простые. По сути прославились артисты благодаря примитивным мотивам, зато у каждой девушки страны лежала дома кассета «Руки Вверх!». Многие завидовали успеху группы, не догадываясь, что на финансовом положении музыкантов популярность не отражалась.

«Наши продюсеры поимели все. У них были квартиры, машины, жены. У нас — ничего. Если вы спросите, сколько заработал на нас Андрей Черкасов, который нами руководил, и компания «АРС-рекордз», я вам отвечу: 140 миллионов рублей», — откровенничал Потехин.

Финансы «пели романсы», зато благодаря группе Алексей нашел любовь: Ирина Томилова работала у музыкантов в подтанцовке и на бэк-вокале. Распыляться на мимолетные романы с поклонницами Потехин не хотел, так что в 2002-м женился на Ире. Пара мечтала о ребенке, но, к сожалению, у избранницы не получалось подарить мужу наследника. По слухам, женщине диагностировали бесплодие, хотя супруги это настойчиво отрицали. Так или иначе, спустя два года брак дал трещину и распался.

На фоне краха личной жизни карьера шла по нарастающей, да и знаковые хиты «Крошка моя», «18 мне уже», «Он тебя целует» не теряли актуальности. В 2003-м канал «МУЗ-ТВ» назвал «Руки Вверх!» лучшим танцевальным проектом 10-летия. Легко ли было отказаться от такого успешного коллектива?

В 2006-м сердца поклонников «Руки Вверх!» разбились вдребезги: Алексей Потехин объявил об уходе из группы. Почему же коллеги и близкие друзья уже не могли продолжать общее дело? Окружающие подозревали, что причиной случившегося стал конфликт между Алексеем и Сергеем, однако музыканты опровергали информацию.