Скандал с Жуковым или амбиции? Почему Алексей Потехин стал изгоем в «Руки Вверх!»

Поп-дуэт покорил своим творчеством сердца миллионов слушателей. «Руки Вверх!» собирали стадионы, а сотни поклонниц были готовы продать душу дьяволу за встречу с артистами. Однако в 2006-м Алексей Потехин отказался от денег и славы и ушел из коллектива, пишет Starhit.ru.
Сложно назвать более популярную группу конца 90-х, чем «Руки Вверх!». Казалось, каждая песня дуэта Алексея Потехина и Сергея Жукова вмиг становилась хитом. Обаятельные музыканты были нарасхват: гастроли по всей стране, концерты, проходившие с аншлагами. Жуков и сейчас востребован как артист и продолжает радовать публику как новыми композициями, так и шлягерами прошлых лет. Почему же Потехин откололся от успешного проекта и ушел в свободное плавание?
15 апреля Алексею исполнилось 48, и его нынешняя жизнь совсем не похожа на будни поп-звезды. На что же музыкант променял громкую славу и чем занимается после распада «Руки Вверх!»?
«И все завидуют нам, таким простым друзьям»
Алексей появился на свет в Новокуйбышевске Самарской области в семье инженера и начальника отдела кадров. Хотя родители не были напрямую связаны с искусством, музыку они обожали, так что в доме не выключалось радио. Старший брат Андрей также повлиял на становление будущего артиста, привив ему любовь к западным рок-группам.
«Я был немного странным ребенком. В садике смирился, что меня называли по фамилии «Потехой», вот и придумывал розыгрыши и пародии на воспитателей. В школе был хулиганом первые четыре класса — такая черта характера, наверное. Мама отдала меня в спорт, и шалости закончились. Все, что я помню: все время бегал, учиться было некогда. Еще три года провел в художественной школе», — делился музыкант.
Окончив школу, Алексей поступил в Самарский технический университет, но, как показало время, инженера из него не получилось. Юноша устроился на радиостанцию «Европа Плюс», где вел передачу «Потешки от Потехина». Его коллегой был Сергей Жуков, выходивший в эфир с программой «Хит-час». Парни начали общаться, и выяснилось, что они во многом похожи. Оба мечтали создавать собственную музыку и выступать.
«Сереге было 17, мне — 21. Я был направляющим, а Серега — он такой весь идейный и талантливый. Все время мы посвящали поискам средств на студию с нужной нам аппаратурой. Два года на это ушло. В итоге на первый альбом денег нам дала моя мама», — рассказывал Потехин.
Изначально коллектив именовался «Дядюшка Рэй и компания» и появлялся на областных концертах. Слава пришла к музыкантам с переездом в Москву: продюсер Андрей Маликов оценил песни группы и посоветовал им сменить название на что-то более простое и запоминающееся. Так родились «Руки Вверх!», в раскрутку которых согласилась вложиться крупная звукозаписывающая компания.
Четкого распределения обязанностей в дуэте не было, но обычно музыку писал Жуков, а за тексты отвечал Потехин. После одной из бурных вечеринок парни наспех сочинили песню «Студент», которая оказалась настолько успешной, что буквально взорвала радиоэфиры и телеканалы. У группы начались гастроли по всей России, а билеты на их концерты раскупали задолго до даты выступлений.
«Помню, идем по ВДНХ, а из всех палаток звучит наша музыка. Мы просто с Серегой встали и обнялись. Потом начались бесконечные гастроли, три года практически не были дома. Однажды после выступления в каком-то городе за нами гналась толпа из двух тысяч девчонок. Успели забежать в вагон, и через минуту они его облепили, словно пчелиный рой, и начали расшатывать. У нас тогда еще не было охраны, прикольно и страшно», — вспоминал Потехин.
Обратная сторона славы
«Когда мы работали, условия были ужасными. На концерте все сидят в шубах, а мы — в майках, замерзшие. Переодевались в гримерках, сидя на батарее. Да и нашим директорам было все равно, что да как, главное, чтоб вышли на сцену. Как-то я отравился серьезно, а вечером нужно было выступать. А продюсеры спрашивали, что ж мы такое едим. Это непростительно, так же можно и умереть», — сетовал Алексей.
Расстраивал Потехина и тот факт, что из более чем 200 песен слушатели полюбили самые простые. По сути прославились артисты благодаря примитивным мотивам, зато у каждой девушки страны лежала дома кассета «Руки Вверх!». Многие завидовали успеху группы, не догадываясь, что на финансовом положении музыкантов популярность не отражалась.
«Наши продюсеры поимели все. У них были квартиры, машины, жены. У нас — ничего. Если вы спросите, сколько заработал на нас Андрей Черкасов, который нами руководил, и компания «АРС-рекордз», я вам отвечу: 140 миллионов рублей», — откровенничал Потехин.
Финансы «пели романсы», зато благодаря группе Алексей нашел любовь: Ирина Томилова работала у музыкантов в подтанцовке и на бэк-вокале. Распыляться на мимолетные романы с поклонницами Потехин не хотел, так что в 2002-м женился на Ире. Пара мечтала о ребенке, но, к сожалению, у избранницы не получалось подарить мужу наследника. По слухам, женщине диагностировали бесплодие, хотя супруги это настойчиво отрицали. Так или иначе, спустя два года брак дал трещину и распался.
На фоне краха личной жизни карьера шла по нарастающей, да и знаковые хиты «Крошка моя», «18 мне уже», «Он тебя целует» не теряли актуальности. В 2003-м канал «МУЗ-ТВ» назвал «Руки Вверх!» лучшим танцевальным проектом 10-летия. Легко ли было отказаться от такого успешного коллектива?
В 2006-м сердца поклонников «Руки Вверх!» разбились вдребезги: Алексей Потехин объявил об уходе из группы. Почему же коллеги и близкие друзья уже не могли продолжать общее дело? Окружающие подозревали, что причиной случившегося стал конфликт между Алексеем и Сергеем, однако музыканты опровергали информацию.
«Не складывалось уже ни на сцене, ни за ней. Мы никогда не ругались, но последние два года перед расставанием просто уже не разговаривали друг с другом. Я никогда не говорил о том, что это я все придумал или я сделал клип. Я говорил: «А вот Сергей...». А потом мне это надоело просто, я подумал, что могу и сам такое делать. Решил стать независимым, в конце концов. Я ему сказал, что работать не хочу, мне это неинтересно», — рассказывал Потехин.
Алексей также отмечал, что «вырос» из молодежной группы, которую когда-то основал, а вот Сергею в ней до сих пор комфортно. «Он всегда хотел славы, а я нет. Общаемся ли мы? Спросите это у него. Хотя вы вряд ли Сергею дозвонитесь: он же VIP», — добавлял Потехин.
Первое время после ухода было очень тяжелым для Алексея: друзья куда-то исчезли, большинство коллег-музыкантов остались работать с Жуковым. Начинать карьеру с нуля всегда нелегко, и Потехин впал в глубокую депрессию. «Я встретил девушку, которая привела меня к Богу, помогла из этого вылезти. Я легко всех простил, не обижался на друзей, которые ушли. И потом уже занялся молодежными проектами, выпускал диски», — пояснял артист.
Есть ли жизнь после «Руки вверх!»?
После распада группы Алексей и не думал прекращать заниматься творчеством. Вместе с товарищем Владимиром Лучниковым он выступал с коллективом под названием «Поднимаем руки вверх», а затем переименовал его в «Потехин Бэнд».
«Ездим мы не по крупным городам, а чаще всего по селам. Сергей Жуков туда не поедет, например. Как и большинство из тех, кого вы видите по телевизору, — осуждающе говорил артист. — Они только и знают, что ходить по красным дорожкам, надевать маски, танцевать на коньках и получать различные награды в виде тарелок, от которых толку мало».
Группа Алексея активно гастролировала, но, конечно, не с таким успехом, какой был у «Руки Вверх!» в 90-е. К слову, новый солист «Потехин Бэнд» Сергей Богданов уж очень напоминает слушателям Сергея Жукова...
«Я бы вообще не сказал, что у кого-то из артистов 2019 год был успешным в плане работы, — отмечал музыкант. — В стране кризис, ни у кого нет денег. Это раньше люди ходили на концерты, радовались, и цены на выступления звезд были вменяемыми. Сейчас такого нет. Народ вынужден экономить на всем».
В 2016-м «Руки Вверх!» отметили 20-летие, и участники дуэта сделали поклонникам подарок, воссоединившись на сцене в петербургском Ледовом дворце. После песни «Алешка» Потехин исполнил композицию из сольного творчества «Лето-Зима», которую тепло приняла публика. Но ностальгический концерт не изменил мнения Алексея по поводу сотрудничества с Жуковым. Позднее он заявил, что не стремится возвращать прошлое и выступать с Сергеем ради воскрешения былой популярности. «Мне это не нужно, у меня своя жизнь. У нас с Сергеем сейчас разные почитатели творчества, и его поклонники мне не нужны!» — твердо решил Потехин.
По мнению артиста, прекращение работы в «Руки Вверх!» благоприятно сказалось на его личной жизни: наконец, появилось время на создание семьи. В 2008-м музыкант познакомился с ветеринаром Еленой и сразу понял, что нашел женщину мечты. «12 сентября 2009-го мы поженились. Свадьбу ни от кого специально не скрывали, но так получилось, что в тот же день женились Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Поэтому все внимание СМИ оказалось приковано к ним», — пояснял Потехин.
Спустя год супруга подарила Алексею дочь Машу. Какое-то время ветеринар сидела в декрете, а после решила сменить сферу деятельности — теперь она работает стилистом и визажистом, успевая при этом уделять внимание дому. 10-летняя наследница пары уже успела поучаствовать в конкурсе красоты, так что родители подумывают отдать ее в модельную школу. Скоро в семье ожидается прибавление: Елена снова беременна, чему несказанно рад Алексей Потехин.