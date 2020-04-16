Little Big выступят на концерте «Евровидения»

Мероприятие, запланированное на 16 мая, было создано как альтернатива традиционному фестивалю, который должен был пройти весной в Роттердаме.

О том, что «Евровидение» решили провести в формате двухчасового онлайн-концерта, стало известно 1 апреля. Примет ли участие в концерте эстонский певец Уку Сувисте пока неизвестно, но организаторы отмечают что уже отправили приглашение всем участникам «Евровидения 2020».

«Мы хотим сделать шоу, которое бы привлекло внимание не только к 41 артисту, которые должны были появиться в Роттердаме, но и вдохновило тех, кто дома, соединило бы людей со всей Европы и за ее пределами в эти трудные времена», — говорится в заявлении организаторов.