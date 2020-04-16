Певица Zivert рассказала о тысячах, вложенных в песни, и поддержке Киркорова

Нельзя сказать, что Zivert пришла в шоу-бизнес сразу после карьеры стюардессы. Сначала она на целых три года попала в танцевальные шоу. Девушка также пробовала себя в качестве флориста и даже открыла швейную мастерскую. Но в одно мгновение она решила, что пора все это заканчивать и найти способ стать певицей. Юлия подчеркнула, что у нее не было никаких связей или рычагов для продвижения в этой сфере.

Кроме того, у Zivert нет музыкального образования. Но она хотела бы его получить.

Звезда Юлии зажглась неожиданно.

Она стала невероятно популярной после премьеры композиции Life. На этот трек Zivert потратила около 1,3 тысячи евро.

Это были деньги лейбла, в котором она уже состояла.

Она сказала, что ее обвиняли даже в покупке Apple Music.

Галерея: Zivert в Риге

Впервые исполнить песню с Филиппом Киркоровым Zivert предложили на фестивале «Жара». Она призналась, что они очень по-свойски и с любовью общаются.

После сольника мы обсуждали... Он давал советы... Он иногда может спросить совета у меня...

– отмечает певица.

Юлия говорит, что у них много общего, ведь они оба модники. Первая самая дорогая вещь в гардеробе Zivert – это ее сумка. Ее она купила в Париже в модном бутике.

Примерно вместе с ремнем это 200 тысяч рублей (около 2,4 тысячи евро) ,

– указала она.