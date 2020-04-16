Обеспокоенный читатель: дезинфектор в магазине трогают тысячи рук!

«Получается, что за день сотни людей трогают этот рычажок. Не делаем ли мы себе такой дезинфекцией медвежью услугу?» – спрашивает читатель портала Limon.ee, который боится пользоваться общественными дезинфекторами и носит свой собственный пузырек со спиртосодержащим средством в кармане.

Ответить на этот вопрос мы попросили специалиста, который успокоил нашего читателя, а также дал полезные советы, как пользоваться дезинфекторами в общественных местах.

Комментирует семейный врач Катрин Рятсеп, OÜ Maarjavälja Perearstid:

В идеале дозаторы жидкости для дезинфекции должны быть с сенсорным датчиком, чтобы лишний раз не касаться поверхности (рычажка). Но всё зависит и от техник нажатия и дезинфекции. Если рычажок побольше, то можно нажать на него, например, локтем или бумажной салфеткой, которую затем следует выкинуть.

Если же вы нажмете на этот рычажок одним – двумя пальцами, но потом дезинфицирующей жидкостью как следует обработаете руки, непосредственно те пальцы (место), которыми прикасались к поверхности, то риск снижается до минимума.

Дезинфицируйте руки до и после посещения магазина. Можно носить и собственную бутылочку дезинфицирующего средства в сумочке или кармане.