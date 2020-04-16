Обеспокоенный читатель: дезинфектор в магазине трогают тысячи рук!
В целях борьбы с коронавирусом, по распоряжению правительства, во всех магазинах Эстонии установлены дезинфекторы: некоторые из них расположены непосредственно на кассах, другие – при входе и выходе. Вот только для того, чтобы ими воспользоваться, чаще всего необходимо нажать на специальный рычажок.
«Получается, что за день сотни людей трогают этот рычажок. Не делаем ли мы себе такой дезинфекцией медвежью услугу?» – спрашивает читатель портала Limon.ee, который боится пользоваться общественными дезинфекторами и носит свой собственный пузырек со спиртосодержащим средством в кармане.
Ответить на этот вопрос мы попросили специалиста, который успокоил нашего читателя, а также дал полезные советы, как пользоваться дезинфекторами в общественных местах.
Комментирует семейный врач Катрин Рятсеп, OÜ Maarjavälja Perearstid:
В идеале дозаторы жидкости для дезинфекции должны быть с сенсорным датчиком, чтобы лишний раз не касаться поверхности (рычажка). Но всё зависит и от техник нажатия и дезинфекции. Если рычажок побольше, то можно нажать на него, например, локтем или бумажной салфеткой, которую затем следует выкинуть.
Если же вы нажмете на этот рычажок одним – двумя пальцами, но потом дезинфицирующей жидкостью как следует обработаете руки, непосредственно те пальцы (место), которыми прикасались к поверхности, то риск снижается до минимума.
Дезинфицируйте руки до и после посещения магазина. Можно носить и собственную бутылочку дезинфицирующего средства в сумочке или кармане.