Сыр и еще пять продуктов, вызывающих почти наркотическую зависимость

Подобными свойствами отличается, например, жирная пища. Она усиливает вкусовые ощущения, что приводит к перееданию.

Одно из исследований подтверждает, что чем больше человек ест, тем сильнее развивается зависимость от определенного вида продуктов, причем не только психологическая, но и физическая — на уровне мозговых функций.

Сходство с наркотической зависимостью поразительно: высококалорийные продукты перегружают центры удовольствия в мозге.

Люди с вредными пищевыми привычками развивают толерантность к еде, то есть перестают осознавать, когда организм насытился и пора остановиться.

Потеря контроля над пищевым поведением не зависит от других привычек: человек может продолжать заниматься спортом, есть в том числе полезные продукты, но при этом не отказывать себе в любимом мороженом.

Продукты из этого списка — рекордсмены по силе вызываемой зависимости.

Газированные напитки

Любой сложный химический продукт — результат длительных разработок технологов. Учитывается не только сочетание вкусов, но и наиболее привлекательный для восприятия цвет, запах и воздействие на чувство жажды.

Во многие напитки добавляют кофеин, который сам по себе вызывает привыкание, а большинство газированных напитков содержат много сахара.

Несмотря на рекламные лозунги, они не утоляют жажду, а усиливает ее, поэтому в жару лучше выбирать обычную воду и чай.

Чипсы

Открыв пачку чипсов, невозможно ограничиться парой кусочков; при этом необязательно испытывать реальное чувство голода.

Этот феномен получил название гедонистическая гиперфагия: когда человек ест не для утоления физических потребностей, а ради удовольствия. Некоторые производители добавляют в чипсы вещества-триггеры — усилители вкуса, активирующие центры удовольствия в мозге.

К тому же хруст подсознательно воспринимается мозгом как нечто приятное и полезное, но ради этого чувства можно съесть зеленое яблоко.

Копченое мясо

Копченые колбасы содержат большое количество животных жиров, которые при частом потреблении вызывают привыкание. Помимо этого, в них немало химических добавок, высокое содержание соли и крахмала, много калорий.

Например, в 100 г копченой колбасы содержится 406 ккал, а это больше пятой части среднестатистической дневной нормы взрослого человека. Если вы любите мясные продукты, то постарайтесь покупать минимально обработанные.

Лучше всего готовить блюда самостоятельно; так вы будете уверены, что они не содержат консервантов и усилителей вкуса.

Мороженое и шоколад

В большинстве лакомств промышленного производства огромное количество сахара и жиров. Мороженое вызывает у любителей сладкого состояние, близкое к эйфории, поэтому мозг закономерно требует увеличить порцию и повторять ее снова и снова.

Со временем, как и в случае с психотропными веществами, это состояние притупляется. В итоге сладкого хочется все больше. Ситуация с шоколадом еще сложнее: он способствует выработке серотонина благодаря теобромину — алкалоиду, который работает как легкий антидепрессант.

Натуральный продукт с высоким содержанием какао — горький, поэтому производители изобретают новые виды, насыщенные жирами, сахаром и добавками. Они слаще и вызывают зависимость еще быстрее.

Если вы любите шоколад и мороженое, отдавайте предпочтение продуктам с максимально натуральным составом.

Готовый попкорн

Вы когда-нибудь готовили кукурузу в микроволновке? Помимо специфического треска, закуска наполняет кухню особенным узнаваемым ароматом. Именно он влечет покупателей к киоску с попкорном.

А причина приятного запаха — диацетил, летучее вещество, которое хорошо маскирует синтетические вкусовые добавки. Частое вдыхание этого газа может привести к проблемам с легкими.

Попкорн готовят с большим количеством жира, усиливают вкус солью и сиропами на основе сахара. Масло, в котором жарятся зерна, способствует образованию вредных трансжиров и канцерогенов.

Если не представляете похода в кинотеатр без попкорна, то лучше выбирать небольшую порцию без добавок, а дома готовить его из натуральных зерен с маслом, солью, специями и сыром.

Сыр

Удивительно, что этот натуральный продукт оказался в списке еды, вызывающей зависимость. Но исследования подтвердили, что сыр содержит казеин — особый протеин, который расщепляется в желудке и образует казоморфины — вещества с опиоидным эффектом. Они поддерживают ощущение удовольствия и желание есть больше. Специфический белок есть в большинстве молочных продуктов, включая молоко и мороженое, но в сыре его гораздо больше, что способствует формированию зависимости.