Состояние изменилось: Надежду Бабкину перевезли в военный госпиталь

По информации российских СМИ, состояние Надежды Бабкиной улучшилось: температура снизилась, нет отрицательной динамики в легких. Стало известно и о переезде 70-летней артистки в другую клинику. Речь идет о Госпитале имени Вишневского в Красногорске, передают Dni .

В этом военном госпитале ранее лечились Иосиф Кобзон, Лидия Федосеева-Шукшина, Борис Березовский. Как сообщили в учреждении, здесь уже есть все условия для больных коронавирусом.

«Сознание у Надежды Георгиевны периодически проясняется, она реагирует на элементарные вопросы, выполняет команды врачей, но с персоналом общается исключительно жестами. Другой возможности просто нет, потому что со 2-го апреля она на искусственной вентиляции легких – в шею вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд. Насколько нам известно, Надежда Георгиевна почти две недели пыталась заниматься дома самолечением. Поэтому усугубила ситуацию – так ни в коем случае делать нельзя», – сообщил источник «СтарХиту».